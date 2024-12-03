NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Австрия перекрывает автодороги у границы с Венгрией

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Муниципальные власти в Австрии перекрывают дороги и вводят сборы на границе с Венгрией из-за увеличения числа желающих въехать в страну. Это приводит к длинным автомобильным пробкам на шоссе и большим неудобствам для тех, кто ездит из Венгрии в Австрию на работу.

РЕКЛАМА

У пограничного перехода в Шопроне на венгерско-австрийской границе по утрам выстраиваются длинные очереди автомобилей. Тысячи людей ежедневно ездят на работу в Австрию, где зарплаты вдвое выше, чем в Венгрии.

В последние недели здесь особенно длинные заторы, так как в австрийской земле Бургенланд несколько дорог были закрыты, чтобы снизить интенсивность движения. Например, шоссе на Клингенбах перегорожено бетонным барьером. По словам представителей австрийского муниципалитета, такое решение было принято для защиты спокойствия местных жителей.

"Здесь было слишком много машин. В утренние часы на этой дороге образуются пробки. Чтобы выехать с нее, требуется полчаса, и многие люди просто срезают путь через деревню", - рассказывает мужчина.

Все больше муниципалитетов Австрии в этом приграничном районе пытаются предотвратить скопление транспорта на дорогах. Этот мост, соединяющий венгерскую Агфальву и австрийский Лойперсбах, также перекрыт для движения. Въехать по нему в Бургенланд теперь невозможно.

Related

Другой пограничный переход между Агфальвой и Шаттендорфом частично закрыт для автомобилей с 2023 года: пересекать границу могут только те, кто купил пропуск. Однако в течение нескольких месяцев и это было невозможно - из-за технических проблем.

"Вы должны заплатить 160 евро и только после этого можете пересечь границу, если у вас есть карта. Однако дорога закрыта уже более полугода из-за проблем с электроникой", - объясняет одна из наших собеседниц.

"Это унижение для венгров, и если бы венгры не приезжали, их экономика пострадала бы. Они поддерживают всю их экономику", - говорит другая женщина.

Движение через пограничный переезд между Агфальвой и Шаттендорфом ограничено
Движение через пограничный переезд между Агфальвой и Шаттендорфом ограниченоEuronews

Ежедневно у пограничного перехода на венгерской стороне границы люди оставляют десятки машин, добираясь на работу в Шаттендорф пешком или на велосипеде.

Против муниципалитета Шаттендорфа был подан иск о компенсации, с пояснением, что венграм, желающим пересечь границу, приходится идти пешком более 30 километров. Однако он был отклонен в первой инстанции австрийским земельным судом.

Go to accessibility shortcuts
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Нидерланды ввели пограничный контроль с соседями по Шенгену

Австрия закрыла судоходство по Дунаю из-за наводнения

Венгрия поддержала США в ее планах прекратить войну в Украине