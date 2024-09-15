НАТО: Украина имеет законное право наносить удары по территории России

Роб Бауэр заявил, что Украина имеет твердое юридическое и военное право нанести удар вглубь территории России, но США пока не дали на это разрешения.

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Глава военного комитета НАТО заявил в субботу, что Украина имеет твердое юридическое и военное право нанести удар вглубь территории России, чтобы получить боевое преимущество.

"Каждая страна, подвергшаяся нападению, имеет право на самозащиту. И это право не ограничивается границей собственной страны", - сказал адмирал Роб Бауэр, выступая на закрытии ежегодного заседания комитета.

Бауэр также добавил, что страны имеют суверенное право устанавливать ограничения на поставки оружия в Украину. Однако стоявший рядом с ним на пресс-брифинге начальник Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Карел Ржеха дал понять, что его страна не накладывает на Киев никаких ограничений на поставки оружия.

"Мы считаем, что украинцы должны сами решать, как его использовать", - сказал Ржеха. Но он также указал на политические риски и возможность эскалации: "Важно принимать во внимание все аспекты, включая возможность эскалации и другие вещи".

Их комментарии прозвучали в тот момент, когда президент США Джо Байден решает, разрешить ли Украине использовать предоставленное американцами оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России. И подобные комментарии дают понять, что по этому вопросу существуют явные разногласия.

Видимых изменений в политике пока нет

Несмотря на постоянные призывы Украины к Западу разрешить ей наносить удары вглубь территории России, западные лидеры, похоже, все еще колеблются.

В пятницу Байден встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером после состоявшегося на этой неделе визита в Киев высокопоставленных дипломатов, на которых было оказано новое давление с целью ослабления ограничений на поставки оружия. Предполагается, что обсуждался вопрос о разрешении ударов с большого расстояния, но о решении не было объявлено.

США разрешают Украине использовать предоставленное американцами оружие для нанесения трансграничных ударов, чтобы противостоять атакам российских войск. Но они не разрешают использовать ракеты дальнего радиуса действия, такие как ATACMS, вглубь территории России.

Испытания ранней версии системы ATACMS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, 14 декабря 2021 г. John Hamilton/AP

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы США и другие союзники разрешили его войскам использовать западное оружие для нанесения ударов по авиабазам и пусковым площадкам, расположенным далеко за пределами страны, поскольку Россия усилила нападения на электросети и коммунальные службы Украины перед зимой.

Он не стал напрямую комментировать встречу в субботу утром, но сообщил, что за ночь на территорию Украины было запущено более 70 российских беспилотников. Позже украинские ВВС заявили, что было замечено 76 российских беспилотников, из которых 72 были сбиты.

"Нам нужно усилить нашу противовоздушную оборону и дальнобойные средства, чтобы защитить наших людей", - написал Зеленский в социальных сетях. "Мы работаем над этим вместе со всеми партнерами Украины".

НАТО ссылается как на военные, так и на политические соображения

Предоставление дополнительной поддержки и обучения для Украины было ключевой темой на встрече глав НАТО, но в субботу не было ясно, обсуждались ли ограничения США.

Многие европейские страны активно поддерживают Украину, отчасти потому, что опасаются стать следующей жертвой усиливающейся России.

Открывая встречу, президент Чехии Петр Павел призвал собравшихся в зале военачальников быть "смелыми и открытыми в формулировании своих оценок и рекомендаций". Чем мягче они будут, тем меньше их поймут на политическом уровне".

Военные руководители регулярно разрабатывают планы и рекомендации, которые затем направляются на обсуждение гражданским секретарям обороны НАТО, а затем - лидерам стран, входящих в альянс.

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"Вы хотите ослабить противника, который вас атакует, чтобы не только бороться со стрелами, которые летят в вас, но и атаковать лучника, который, как мы видим, ведет обстрел по Украине из России", - сказал Бауэр. "С военной точки зрения есть все основания для этого, чтобы ослабить противника, ослабить его логистические линии, препятствовать поставкам на фронт топлива, боеприпасов. Это то, что вы хотите остановить, если это вообще возможно".

Но следует учитывать и риск эскалации, считает министр обороны США Ллойд Остин, утверждая, что одна система вооружений не определит успех в войне.

"Есть целый ряд вещей, которые входят в общее уравнение для того, чтобы понять, хотите ли вы предоставить ту или иную возможность", - сказал Остин в пятницу. "Не существует серебряной пули, когда речь идет о подобных вещах".

Он также отметил, что Украина уже смогла нанести удар по территории России с помощью собственных систем внутреннего производства, включая беспилотники.

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Предупреждения из России

Официальные лица в Москве продолжают делать публичные заявления, предупреждая, что удары дальнего радиуса действия спровоцируют дальнейшую эскалацию между Россией и Западом. Эти высказывания соответствуют той линии поведения, которую Кремль пропагандирует с самого начала войны, обвиняя страны НАТО в фактическом участии в конфликте и угрожая ответными мерами.

Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным в Санкт-Петербурге, 12 сентября 2024 года Alexander Kazakov/Sputnik

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в субботу государственному информационному агентству ТАСС, что правительства США и Великобритании подталкивают конфликт к "плохо контролируемой эскалации".

Байден в пятницу отмахнулся от аналогичных комментариев президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что разрешение на нанесение ударов с большой дистанции "будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты и европейские страны, находятся в состоянии войны с Россией".

На вопрос, что он думает об угрозе Путина, Байден ответил: "Я не очень много думаю о Владимире Путине".