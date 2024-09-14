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Датская DSV покупает Schenker и становится крупнейшей логистической компанией в мире

Логистический центр транспортной компании DSV в Хедехусене, Дания
Логистический центр транспортной компании DSV в Хедехусене, Дания Авторское право Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Авторское право Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
By Euronews
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Сумма сделки составила более 14 млрд евро и будет профинансирована за счет продажи акций и долговых обязательств

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Датская компания DSV заключила сделку по покупке Schenker, логистического подразделения немецкой государственной железной дороги Deutsche Bahn.

Сумма сделки, подписанной в пятницу, составляет 14,3 миллиарда евро. Она будет профинансирована за счет выпуска новых акций на 4-5 млрд евро, а также кредитных средств.

Это крупнейшая продажа в истории DB, которая сделает DSV крупнейшей в мире логистической компанией. На данный момент она занимает третье место, уступая германской DHL и швейцарской Kuehne + Nagel. Schenker - на четвертом месте.

Нам удалось создать ведущую мировую компанию в своей области. Мы очень гордимся этим
Йенс Лунд
генеральный директор, DSV

Финансовый директор DSV сообщил Reuters, что компания планирует сократить от 1 600 до 1 900 рабочих мест из 15 000 сотрудников Schenker в Германии.

Однако, по его словам, объединенная компания будет наращивать штат в течение пяти лет, так что численность персонала в Германии превысит текущий уровень.

Компания планирует развивать бизнес в Германии и намерена инвестировать в немецкие операции 1 млрд евро в следующие 3-5 лет.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2025 года, при условии одобрения наблюдательного совета Deutsche Bahn, министерства цифрового развития и транспорта Германии и регулирующими органами.

Идея продажи Schenker была выдвинута немецким правительством еще в 2022 году. Там посчитали, что Deutsche Bahn следует сконцентрироваться на пассажирских и грузовых перевозках, несмотря на то, что на Schenker приходилось более трети доходов DB.

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