Во время последней забастовки пострадали 80-90% рейсов Lufthansa.

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На этой неделе авиа- и ж/д-сообщение по всей Германии будет сильно нарушено из-за забастовок.

Флагманская авиакомпания Германии Lufthansa заявила, что "ожидает значительных последствий для программы полетов".

По данным немецкого информационного агентства dpa, в результате забастовки могут пострадать 200 000 пассажиров, что означает отмену около 1000 рейсов в день, как и во время предыдущих забастовок.

Больше всего пострадают рейсы в четверг (7 марта) и пятницу (8 марта).

Официальное время забастовки наземного персонала Lufthansa — с 8 вечера в среду до 7.10 утра в субботу.

Уже третий раз в этом году забастовка приводит к массовой отмене рейсов Lufthansa.

Забастовка на поездах дальнего и регионального следования начинается в 2 часа ночи в четверг и, по данным профсоюза GDL, продлится до 13 часов в пятницу. Однако это время может измениться.

Почему происходят забастовки в Германии?

Споры между работниками транспорта и компаниями продолжаются в Германии уже несколько месяцев.

Наряду с требованием повышения зарплаты профсоюз GDL требует сокращения рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю без снижения зарплаты, на что железнодорожный оператор Deutsche Bahn ответил отказом.

Профсоюз Ver.di требует повышения зарплаты на 12,5 %, или по крайней мере на 500 евро в месяц, в рамках переговоров для почти 25 000 наземных работников Lufthansa, включая сотрудников службы регистрации, обслуживания самолетов, технического обслуживания и грузовых перевозок.

Переговоры о заключении контрактов привели к нескольким недавним забастовкам в секторах железнодорожного, воздушного и местного транспорта в Германии.

Главный переговорщик Ver.di Марвин Рещинский сказал, что забастовки происходят на фоне того, что наземные работники едва зарабатывают минимальную зарплату, в то время как немецкая Lufthansa может похвастаться высокими доходами.

"Никто не может понять, что на этой неделе компания объявит о рекордных годовых результатах, что бонусы членов совета директоров будут значительно увеличены, а наземные работники с почасовой зарплатой в 13 евро в некоторых случаях уже не знают, как свести концы с концами в самых дорогих городах Германии", - говорится в заявлении Рещинского.

Предупредительной забастовкой профсоюз хочет усилить давление на Lufthansa в преддверии пятого раунда коллективных переговоров, запланированного на 13 и 14 марта.

Ж/д-забастовка в Германии: Какие услуги будут затронуты?

Забастовка работников GDL затронет поезда Deutsche Bahn (DB).

Во время предыдущих забастовок DB вводила чрезвычайное расписание. Но в этот раз стачка не будет проводиться с уведомлением за 48 часов, поэтому DB не сможет заранее составить расписание.

В заявлении DB говорится: "Во время забастовки DB будет предлагать базовый сервис на поездах дальнего следования, региональных и S-Bahn. Мы рекомендуем резервировать места на поездах дальнего следования. Базовое предложение доступно через информацию о расписании на сайте bahn.de и в DB Navigator. DB просит пассажиров проверять наличие мест за 24 часа до отправления".

Полную информацию от DB, в том числе о том, как перебронировать билет или получить возмещение, можно найти здесь.

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Как узнать, отменен ли ваш рейс Lufthansa

В заявлении Lufthansa говорится: "Пассажиры, которых затронут нарушения, получат информацию об отмене рейса и возможности перебронирования по электронной почте или в приложении Lufthansa".

Убедитесь, что контактные данные, указанные в бронировании, актуальны, чтобы авиакомпания могла легко связаться с вами.

Они советуют пассажирам проверять эту страницу на своем веб-сайте для получения обновленной информации.

Вы также можете следить за дальнейшими обновлениями в аккаунте X авиакомпании Lufthansa.

Осторожно: в прошлом служба поддержки Lufthansa предупреждала клиентов о распространении фальшивого номера WhatsApp. У авиакомпании нет аккаунта в WhatsApp для общения с клиентами.

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Забастовка Lufthansa: полагается ли вам возврат средств?

Lufthansa заявила: "Рейсы, отмененные из-за забастовки, можно бесплатно перебронировать на сайте http://lufthansa.com, в приложении Lufthansa или через сервисные центры".

Они также говорят: "В связи с забастовкой стойки перебронирования, к сожалению, не укомплектованы".

Если ваш рейс внутренний, вы можете получить ваучер на эквивалентную поездку на поезде на сайте Lufthansa.

Согласно правилам ЕС, вы имеете право на полный возврат денег, если ваш рейс отменен.

Пассажиры жалуются на обслуживание клиентов Lufthansa

В феврале рейсы Lufthansa были сорваны из-за двух забастовок, затронувших 100 000 путешественников.

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Тогда многие пожаловались в социальной сети X, бывшем Twitter, на то, что в Lufthansa очень трудно найти кого-то, кто может ответить на вопросы или перебронировать рейс.

В аэропорту Франкфурта один из пользователей социальных сетей снял длинную очередь из пассажиров, ожидающих разговора со службой поддержки.

Мы будем обновлять эту статью, рассказывая о впечатлениях пассажиров от забастовок на этой неделе по мере их поступления.