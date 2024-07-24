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Врачи бастуют в Португалии, требуя улучшения условий труда и повышения зарплаты

Забастовка, объявленная Национальной федерацией врачей, которая началась во вторник и продлится до полуночи сегодняшнего дня (среда), получила поддержку около 70% населения.
Забастовка, объявленная Национальной федерацией врачей, которая началась во вторник и продлится до полуночи сегодняшнего дня (среда), получила поддержку около 70% населения. Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на французском языке

Врачи в Португалии - одни из самых низкооплачиваемых в Европейском союзе, а условия их труда ухудшились за последние два десятилетия.

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В забастовка, начавшейся во вторник и продолжавшейся до полуночи среды, прияли участие около 70% врачей Португалии. В разных районах страны были отменены операции и консультации.

Всеобщая стачка врачей была объявлена FNAM, Национальной федерацией врачей. Забастовка сопровождалась отказом работать сверхурочно в национальном здравоохранении до 31 августа. Профсоюз обвиняет правительство в неуступчивости и негибкости, поскольку Министерство здравоохранения отложило переговоры до 2025 года.

Среди требований FNAM - восстановление стандартной 35-часовой рабочей недели и обновление шкалы оплаты труда, включение младших врачей в категорию врачей начального уровня, а также восстановление оплачиваемого отпуска в 25 рабочих дней в году и дополнительных пяти дней, если он берется не в разгар сезона.

Во вторник акции протеста прошли в Порту у больницы Сан-Жуан, в Коимбре у больницы общего профиля Ковоэш и в Лиссабоне у больницы Санта-Мария.

Около 1,6 миллиона человек в Португалии не имеют семейного врача. Кроме того, акушерские и педиатрические пункты неотложной помощи часто закрыты, что вынуждает беременных женщин и детей преодолевать многие километры. Из-за нехватки врачей в отделениях скорой помощи общего профиля также наблюдается длительное время ожидания.

Португальские врачи - одни из самых низкооплачиваемых в Европейском союзе, а условия их труда ухудшились за последние два десятилетия. В результате многие врачи уходят из государственного сектора в частный или эмигрируют.

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