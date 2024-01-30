Врачи университетских больниц объявили забастовку

By Euronews и EBU

Профсоюз Marburger Bund призвал во вторник к предупредительной забастовке 20 000 врачей университетских больниц по всей стране.

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Профсоюз Marburger Bund призвал во вторник к предупредительной забастовке 20 000 врачей университетских больниц по всей стране. Профсоюз требует повышения заработной платы на 12,5%, увеличения премий за работу в ночное время, выходные и праздничные дни. Ранее третий раунд переговоров с земельными правительствами провалился.

Главный митинг запланирован в Ганновере в 13часов. Ожидается, что там соберутся несколько тысяч участников. В связи с предупредительной забастовкой в университетских больницах будут введены ограничения, однако манифестанты пообещали оказывать неотложную помощь и жизненно необходимое лечение.