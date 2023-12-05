Врачи и медработники Италии требуют улучшения условий труда

К протестной акции присоединились почти 80% медперсонала во всех регионах Италии. Следующая забастовка запланирована на конец декабря.

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Они требуют уважения, называют себя "забытыми героями" и, самое главное, хотят, чтобы их голоса были услышаны.

Несмотря на сильный дождь, сотни итальянских врачей и медсестер собрались во вторник в центре Рима, чтобы провести забастовку из-за условий труда и выступить против недавних мер, затрагивающих сектор общественного здравоохранения.

Они хотят, чтобы правительство инвестировало больше средств в улучшение трудовых договоров, и выступают против предлагаемого сокращения пенсий. И прежде всего они хотели бы, чтобы эта профессия стала более привлекательной для молодых людей, чтобы восполнить дефицит медицинских работников по всей стране.

"Система здравоохранения Италии недавно была признана одной из лучших в мире и является одним из главных активов страны. Вот почему так много врачей здесь сегодня задаются вопросом, что произошло, особенно после пандемии и после того, как страна оказалась на передовой борьбы с вирусом", — передает корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

"Мы хотим вернуть себе то социальное и профессиональное достоинство, которое у нас постепенно отбирали. Мы просто требуем, чтобы меры, которые являются частью законопроекта о бюджете на 2024 год, позаботились о нас и о секторе, который не управляется должным образом", — Пьерино ди Сильверио, генеральный секретарь Anaao-Assomed.

"До сегодняшнего дня итальянская система здравоохранения могла обеспечить бесплатный всеобщий доступ к медицинскому страхованию всем нуждающимся, но теперь она просто рушится. Когда чрезвычайные ситуации закончились – нас ставят в сторонку, да еще и штрафуют", — говорит врач Шеркат Шахрам.

Многие считают, что быть врачом – это призвание, а не просто работа. Они утверждают, что если обслуживание плохое, в конечном итоге расплачиваться приходится пациентам.

"Пациенты являются центром нашего внимания, и каждый раз, когда мы решаем не дать им умереть, нам нужна помощь в этом. Потому что некачественное лечение или плохо проводимое нами лечение приводят нас к ошибкам. Мы не хотим совершать ошибки", - говорит Кристина Ченчи из CimoLab.

Организаторы не ожидали такого высокого уровня участия. До 80% медицинских работников в каждом регионе Италии присоединились к забастовке во вторник. Вторая стачка запланирована в конце месяца.