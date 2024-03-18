Брюссель даёт Каиру деньги без жёстких условий

Евросоюз заключил соглашение с Египтом. Правозащитники называют его режим авторитарным, но он помогает контролировать миграцию. Всем нужна стабильность на египетских границах

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Обеспокоенность в правозащитных кругах Брюсселя вызвало заключенное Евросоюзом соглашение с Египтом. ЕС готов предоставить ему финансовую поддержку в размере 7,4 млрд евро, а Каир, со своей стороны, обещает помощь в контроле над миграцией.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер:

Есть много вопросов, требующих нашего сотрудничества с Египтом. Мы не можем делать вид, что этой страны не существует и не можем просто игнорировать её. Мы хорошо работаем с египтянами: напомню, что подавляющая часть помощи, которую мы направляем в Газу, проходит транзитом через Египет.

Эксперты указывают на то, что Египет находится в плачевном экономическом положении и нуждается в срочной помощи для решения своих проблем. Организации гражданского общества считают тревожным тот факт, что страны ЕС финансируют авторитарный режим, особенно не спрашивая, как он использует европейские деньги.

В июле 2023 года Брюссель договорился об аналогичном партнёрстве с Тунисом на общую сумму в 712 млн евро. Эта сделка подвергалась некоторой проверке со стороны Европарламента и депутатской критике, после чего североафриканское государство с демонстративной гордостью вернуло уже полученные 60 млн евро.

Сара Престианни из организации EuroMedRights:

Перед Египтом не поставлено чётких условий по приведению своей политики в соответствие с европейской, а также в отношении структурных бюджетов. От него не потребовали гарантий соблюдения основных прав и верховенства закона. Это рискует легитимировать авторитарный дрейф, которым характеризуется нынешний режим президента ас-Сиси. Помощь в проведении Египтом реформ и сотрудничество с ним должны быть строго увязаны с уважением основных прав и верховенства закона.

Этот эксперт напомнила, что прямого маршрута для массовой миграции в Европу из Египта нет, поэтому сделка с ним носит превентивный характер. Её целью является укрепление египетских границ и сохранение на них относительно стабильной ситуации.