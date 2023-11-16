Сделка между Италией и Албанией по передаче процесса рассмотрения заявлений о предоставлении убежища не противоречит законодательству ЕС, поскольку находится "за пределами" его действия, заявила еврокомиссар Илва Юханссон.

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"По предварительной оценке нашей юридической службы, это не нарушает законодательство ЕС, это выходит за рамки законодательства ЕС", - заявила в среду Илва Юханссон, отвечающая в Еврокомиссии за портфель по внутренним делам.

Эти комментарии появились более чем через неделю после того, как премьер-министр Италии Джорджия Мелони и ее коллега из Албании Эди Рама подписали протокол, согласно которому балканской стране будет передана обработка до 36 тысяч заявлений о предоставлении убежища в год.

Процедура будет распространяться на мигрантов, спасенных в море итальянскими властями и высаженных на берег в албанском прибрежном городе Шенджин, где за счет Рима будут построены два центра, которые будут находиться исключительно под итальянской юрисдикцией.

Мигрантам, размещенным в центрах, будет запрещено покидать помещение в ожидании рассмотрения их требований, которое не должно длиться более 28 дней.

Дата начала действия протокола назначена на весну 2024 г., хотя он еще должен быть переведен в соответствующие правовые акты и пройти ратификацию в албанском парламенте.

"Я считаю, что это соглашение с европейским размахом", - сказала Мелони, стоя рядом с Рамой.

Если соглашение будет применено, это станет первым случаем, когда член Европейского Союза передаст часть своих обязанностей по предоставлению убежища третьей стране. С такой идеей выступили Дания и Австрия в ответ на план Великобритании и Руанды, который был признан незаконным Верховным судом Великобритании в среду утром.

Проект Италии вызвал опасения по поводу экстерриториального применения законодательства ЕС, поскольку заявления, поданные в албанских центрах, будут поданы с целью получения международной защиты в Италии, а не в Албании.

"Право ЕС не применяется за пределами территории ЕС", - сказала Юханссон.

Однако, добавила она, учитывая членство Италии в блоке и обязательное принятие общего законодательства, правила, которые будут применяться в албанских центрах, фактически будут носить европейский характер и имитировать рамки, действующие на территории Италии.

"Если применяются итальянские законы, то люди должны рассматриваться в соответствии с итальянским законодательством итальянскими властями и после принятия (положительного) решения о предоставлении убежища доставляться в Италию, а если нет, то обратно в страну происхождения, а если это невозможно, то обратно в Италию, - сказала Юханссон. - Италия соблюдает законодательство ЕС, так что это означает, что здесь действуют те же правила. Но с юридической точки зрения это не закон ЕС, а итальянский закон, который следует закону ЕС".

Комментарии Юханссон, однако, не полностью устраняют правовую неопределенность вокруг протокола. До сих пор неясно, будет ли Италия иметь право отступать от норм ЕС на албанской земле и применять другую процедуру предоставления убежища к заявителям, переведенным в центры. Неясно также, могут ли потенциальные нарушения, происходящие в помещениях центров, повлечь за собой судебные иски со стороны Еврокомиссии, поскольку исполнительная власть, судя по всему, дистанцировалась от реализации сделки.

Еще один вопрос, который еще предстоит прояснить, - будет ли Италия иметь право передавать третьей стране мигрантов, спасенных в итальянских водах, которые считаются частью ее суверенной территории, в отличие от тех, кто был спасен в международных водах?

Правовая оценка носит предварительный характер и пока не обнародована. Euronews обратился в Еврокомиссию с просьбой предоставить дополнительную информацию.

Ранее Amnesty International предупреждала, что протокол между Италией и Албанией "может иметь разрушительные последствия для людей, ищущих убежища, которые могут подвергаться длительному содержанию под стражей и другим нарушениям, не подконтрольным итальянским судебным органам".