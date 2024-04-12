Федеральный прокурор начал расследование деятельности законодателей ЕС, обвиняемых в получении денег за распространение кремлёвской пропаганды

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Премьер-министр Александр де Кроо сообщил журналистам в пятницу, что разведывательные службы Бельгии подтвердили "существование пророссийской сети вмешательства, ведущей деятельность в нескольких европейских странах", которая "подлежит преследованию" на национальном уровне.

Недавнее расследование, проведенное властями Чешской республики, показало, что заседающие в Брюсселе законодатели получали наличные средства в рамках операции влияния, которую поддерживает Москва с целью распространения в блоке своей пропаганды.

"Денежные выплаты происходили не в Бельгии, но вмешательство имело место здесь, - сказал де Кроо в Брюсселе. - Поскольку в нашей стране находятся главные учреждения ЕС, мы несем ответственность за соблюдение права каждого гражданина на свободное и безопасное волеизъявление".

Это происходит чуть более, чем за два месяца до того, как жители Евросоюза придут на избирательные участки, чтобы выбрать 720 членов Европарламента. В Союзе растут опасений того, что лица, пособничающие Кремлю, используют информационные манипуляции для искажения результатов этого демократического процесса.

Три из основных фракций Европарламента - социал-демократы, либералы и "зелёные" - призвали к скорейшему расследованию вскрытых фактов, а парламентские пресс-службы подтвердили Euronews, что "изучают" эти обвинения.

Хотя де Кроо не смог уточнить, сколько законодателей ЕС могут подвергнуться преследованию, чешские СМИ со ссылкой на представителей спецслужб сообщили, что обвинения касаются политиков из Германии, Франции, Польши, Бельгии, Нидерландов и Венгрии.

Расследование в Праге привело к санкциям в отношении двух человек и новостной компании Voice of Europe (Голос Европы"), посредством которой, по мнению следователей, осуществлялась российская операция.

Депутат Европарламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Максимилиан Крах заявил, что давал интервью этой компании, но не получил финансового вознаграждения.

"Нет никаких конкретных утверждений о том, что мне заплатили за что-либо из этого, - заявил Крах в эфире телеканала X. - Это показывает то, что можно думать о нынешней кампании: Ничего!"

Бельгия призывает ЕС вмешаться

Бельгийский премьер сообщил, что обсудил расследование с председателем Европарламента Робертой Метсолой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он попросил Евроюст (агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия), "срочно собраться и обсудить этот вопрос".

Де Кроо также хочет изучить, могут ли мандаты Европейской прокуратуры (EPPO) и Бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) позволить "преследование" по этому делу. "Если это не так, то нам следует расширить эти мандаты", - уточнил он.

В настоящее время бельгийские власти также расследуют масштабный коррупционный скандал с участием евродепутатов и других сотрудников парламента. Их обвиняют в получении наличных в обмен на использование своего политического влияния в пользу чиновников из Катара, Марокко и Мавритании.

Бельгия занимает сейчас по ротации пост страны-председателя Евросовета. В этом контексте Де Кроо заявил, что его правительство по-прежнему "предано" своей роли "строителей консенсуса" и намерено и дальше работать "не только в интересах Бельгии, но и всего ЕС".

Премьер-министр поддержал предложение Чешской республики рассмотреть возможность введения санкций в масштабах всего ЕС в отношении лиц, связанных с пропагандистской сетью. По словам Де Кроо, в рамках этого бельгийского расследования необходимо тщательно изучить тех, кто "получает взятки".