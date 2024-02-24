Киев принимает высоких гостей во вторую годовщину начала войны с Россией

By Euronews

На поезде в украинскую столицу прибыли Урсула Фон дер Ляйен, Кроо, Мелони и Трюдо

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Чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных двухлетней годовщине вторжения России в Украину, корреспондент Euronews Меаб МакМахон проехала на поезде от польской границы до Киева. Этот поезд вез председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, а также Александра де Кроо, премьер-министра Бельгии, которая сейчас председательствует в ЕС. Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, также была в этом поезде на пути в Украину, она представляет группу G7 вместе с Джастином Трюдо, посланником союзников по НАТО.

У Euronews была возможность вместе с несколькими другими репортерами посидеть с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейской комиссии, во время этого одиннадцатичасового путешествия на поезде. Политик сказала, что приехала сюда уже в седьмой раз, и не только для того, чтобы оказать финансовую поддержку. Напомним, средства в размере 50 миллиардов евро были согласованы ЕС и скоро будут выделены Украине, чтобы помочь ей в течение следующих нескольких лет.

Фон дер Ляйен отметила, что она здесь также и для того, чтобы оказать моральную поддержку. Конечно, сейчас в столицах ЕС обсуждают, возможно, усталость от войны и ослабление поддержки украинцев и их бедственного положения. Но здесь, в Киеве, в столице, на фоне атмосферы усталости от войны местные жители говорят об уже сформировавшейся привычке спать под вой сирен каждую ночь, пытаясь продолжать жить своей обычной жизнью.