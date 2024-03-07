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Европейская народная партия поворачивает вправо

Ведущий кандидат от Европейской народной партии Урсула фон дер Ляйен с букетом цветов
Ведущий кандидат от Европейской народной партии Урсула фон дер Ляйен с букетом цветов Авторское право Andreea Alexandru/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Sandor Zsiros
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Крупнейшая на континенте политическая сила меняет свои позиции, чтобы набрать в Европарламенте как можно больше мест

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Европейская народная партия, в преддверии парламентских выборов, представила себя защитником фермеров от чрезмерных природоохранных мер и противником нелегальной миграции. На съезде в Бухаресте эта крупнейшая в Евросоюзе политическая группа приняла манифест. В нём, в частности, предложено передавать заявления на убежище на рассмотрение в третьи страны, за пределами ЕС. 

Лидер ЕНП Манфред Вебер:

Мы решаем эту проблему. Сегодня на нашу землю прибывает слишком много мигрантов. Такова реальность. Когда говоришь с австрийцами, немцами, нашими  друзьями из Бельгии, с друзьями из Дании, он говорят, что центры приема переполнены. Наши мэры больше не знают, как справиться с ситуацией. Поэтому нужна серьёзная политика, чтобы ответить на этот вызов.

Поворот Европейской народной партии вправо свидетельствует о более широком политическом сдвиге общества в сторону национализма и популизма.

Политолог из университета бельгийского города Лёвен Теона Лаврелашвили:

Принимая во внимание опросы общественного мнения, свидетельства о подъёме крайне правых и собственные прогнозы Европарламента, в нём резко изменится  политическое направление. Это уже повлияло на презентацию и содержание манифеста ЕНП, каким мы его увидели.

Руководство правоцентристов исключило сотрудничество в будущем с антиевропейскими и антиукраинскими силами. Но когда обсуждается возможность создания альянса с евроскептиками из группы консерваторов и реформистов, некоторые народники оказываются не столь разборчивыми.

Министр иностранных дел Италии, лидер партии Forza Italia Антонио Таяни:

Европейские консерваторы и реформисты входят в число сил, играющих важную  роль в Европейском парламенте. Я надеюсь, что мы сможем работать с ними, а также с либералами. Мы не должны думать, что в институтах ЕС имеются только социалисты.

Согласно последним опросам, Европейская народная партия получит большинство  мест, но не так много, чтобы господствовать в парламенте. Он скорее всего будет расколот на множество фракций, которые будут искать себе союзников, и не обязательно из числа единомышленников.

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