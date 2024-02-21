На европейских выборах "народников" возглавит Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии выдвинута ведущим кандидатом на европейских выборах от правоцентристов. Об этом объявил лидер крупнейшей парламентской фракции Манфред Вебер

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Европейская народная партия выдвинула своим единственным ведущим кандидатом на европейских выборах Урсулу фон дер Ляйен. Такое решение крупнейшая парламентская фракция приняла в среду в Брюсселе. Это позволит главе высшего органа исполнительной власти ЕС быть назначенной на второй пятилетний срок. Фон дер Ляйен заручилась поддержкой законодателей-правоцентристов на встрече в Европарламенте. Лидер "народников" Манфред Вебер выразил уверенность в их успехе на июньском голосовании:

Когда я стал председателем Европейской народной партии, её членами были только семь премьер-министров и канцлеров. Сегодня у нас их 12, и, скорее всего, в июне в наших рядах будет 14 глав государств и правительств. Наша партия снова впереди.

Согласно опросам общественного мнения, Европейская народная партия останется крупнейшей политической группой, но для достижения парламентского большинства ей понадобятся союзники. Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с консерваторами и реформистами, которые считаются евроскептиками, Урсула фон дер Ляйен ясно дала понять, что это был бы переход её партии за "красную черту".

По эту сторону от "красной черты" находятся те, кто выступает за демократию, защищает наши ценности, твердо придерживается верховенства закона, поддерживает Украину, борется с попыткой Путина ослабить и разделить Европу. Такие политики явно с нами.

Среди этих политиков нет премьер-министра Венгрии, который объявил о планах своей партии "Фидес" присоединиться после выборов к Европейским консерваторам и реформистам. Виктора Орбана сильно критиковали за то, что в течение нескольких месяцев он препятствовал усилиям ЕС по оказанию помощи Украине. За пределами возможного альянса с фракцией большинства остаётся еще одна консервативная партия - польская Право и Справедливость. Брюссель обвинил Варшаву в нарушении принципов правового государства.

Фон дер Ляйен и Вебер представляют Германию. А "ведущий кандидат" от партийной фракции, в случае её победы на выборах метящий в главы Еврокомиссии, называется немецким словом Spitzenkandidat.