Председатель Еврокомиссии подтвердила свое намерение возглавлять исполнительную власть ЕС ещё пять лет. Урсула фон дер Ляйен объявила об этом в Берлине на заседании Христианско-демократического союза Германии (ХДС)

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Её переизбрание на второй срок должно быть утверждено в начале марта на ежегодном съезде правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), в которую входит ХДС. Официально выдвинув свою кандидатуру, фон дер Ляйен сразу же становится лидером "народников". По общему мнению, ЕНП получит наибольшее количество мест на предстоящих выборах в Европарламент.

Председатель Европейской комиссии назначается по усмотрению лидеров ЕС по результатам европейских выборов. Это значит, что партия, занявшая первое место, получает негласную привилегию контролировать исполнительную власть. Социалисты и либералы обычно делят между собой оставшиеся высшие должности.

За время своего первого мандата фон дер Ляйен, талантливый оратор, ловкий переговорщик и энтузиаст путешествий, установила тесные связи с большинством глав государств и правительств. Некоторые из которых, такие как финн Петтери Орпо и швед Ульф Кристерссон, уже заявили, что с радостью поддержат немку.

У нее сложились хорошие рабочие отношения с итальянкой Джорджей Мелони, чья крайне правая Партия европейских консерваторов и реформистов может добиться большого успеха на июньских выборах и оказать влияние на дальнейшую политическую повестку дня.

Даже прогрессивные политики, такие как испанский социалист Педро Санчес, заявили о своей готовности поддержать назначение фон дер Ляйен на второй срок.

На сегодняшний день единственный премьер-министр, который может решительно возражать против кандидатуры фон дер Ляйен, является венгр Виктор Орбан. Будапешт находится под пристальным наблюдением Брюсселя, который обвиняет его в отказе от демократии.

Согласно договорам, председатель Еврокомиссии назначается квалифицированным большинством голосов в Европейском совете. Это правило теоретически не позволит Орбану единолично заблокировать её переизбрание, если другие лидеры одобрят её.

Затем предложение Совета направляется в Европарламент, где для его прохождения требуется абсолютное большинство. Именно там фон дер Ляйен может оказаться в затруднительном положении.

В 2019 году она получила 383 голоса "за", что немного превысило необходимые 374 голоса. После этого напряженного голосования депутаты в основном приветствовали первую женщину во главе Еврокомиссии и помогли ей продвинуть амбициозную программу преобразований, включая "Зелёную сделку" фонд восстановления после пандемии COVID-19, Закон об искусственном интеллекте и комплексную реформу и миграционной политики.

Законодатели аплодировали Урсуле фон дер Ляйен за её решительное руководство исполнительной властью после вторжения России в Украину. Оно привело к введению беспрецедентного количества санкций против Кремля, постепенному отказу от импорта из РФ ископаемого топлива и открытию переговоров с Киевом о вступлении. Это укрепило международный авторитет Фон дер Ляйен и принесло ей звание самой влиятельной женщины 2022 и 2023 годов по версии журнала Forbes.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Efrem Lukatsky/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Однако в последние месяцы её наследие, особенно "зелёная" политика, подверглось критике и в её собственной консервативной семьи. Протесты фермеров, вспыхнувшие в январе в нескольких европейских странах, ещё больше усилили сомнение в целесообразности мер против изменений климата и заставили фон дер Ляйен изменить свою точку зрения.

В избирательном цикле будут преобладать вопросы, которые выгодны консервативным партиям: экологическая политика, нелегальная миграция, кризис стоимости жизни и потеря конкурентоспособности. Некоторые исследования, однако, предупреждают, что многие избиратели по-прежнему сильно обеспокоены климатическим кризисом и стихийными бедствиями.

Фон дер Ляйен родилась в 1958 году в семье одного из самых высокопоставленных европейских чиновников, жила в Брюсселе до 13 лет, а затем переехала в Нижнюю Саксонию. Она изучала медицину и вступила в ХДС в 1990 году. Немка занимала министерские должности во всех кабинетах бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Последним её портфелем была оборона. На посту она оказалась втянута в скандал, связанный с неправильным привлечением консультантов.

В социальных сетях Урсула фон дер Ляйен называет себя "европейкой по сердцу".