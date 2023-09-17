By Euronews

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала на Лампедузу.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила итальянский остров Лампедуза. Её сопровождала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

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Они побывали в порту и осмотрели центр по приёму мигрантов, где к визиту главы ЕК провели уборку. В последние дни здесь царила антисанитария из-за огромного числа людей.

Местные СМИ распространили кадры того, как глава итальянского правительства общается с местными жителями. Мелони пообещала выделить 50 миллионов евро финансовой помощи острову. На что один из присутствующих заявил, что Лампедузе нужны не только деньги. Накануне островитяне вышли на акции протеста с требованием разрешить, наконец, миграционную проблему.

"Нелегальная миграция является общеевропейской проблемой и требует общеевропейского ответа", — заявила на пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен. — _Италия может рассчитывать на Евросоюз",_— добавила она.

План из 10 пунктов для решения ЧС с мигрантами

На пресс-конференции председатель ЕК представила план действий из 10 пунктов для решения миграционого кризиса. Он включает:

новую новую военно-морскую миссию ЕС в Средиземном море;

новый механизм солидарности, в том числе - для перераспределения мигрантов, прибывших на Лампедузу, за пределами Италии;

ускореную репатриацию людей, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены;

обновление европейского законодательства касательно борьбы с торговлей людьми;

определение новых легальных и безопасных гуманитарных коридоров.

"Кому прибывать в Европу - решать будем мы, а не контрабандисты", - подчеркнула она.

В свою очередь, премьер Италии добавила, что этот визит главы ЕК на остров был не "жестом солидарности Европы по отношению к Италии, а скорее актом ответственности Европы перед самой собой, потому что это, конечно, границы Италии, но, в равной степени, и границы Европы".

Мелони пообещала принять более жёсткие меры, призвав к морской блокаде прибрежных стран Северной Африки, чтобы не допустить отплытия мигрантов на лодках контрабандистов.

_"Нам нужны более эффективные инструменты для репатриации нелегальных мигрантов, и работать над этим должен _Европейский Союз, а не отдельные государства", - подчеркнула она.

Власти Италии призывает Брюссель принять срочные меры в связи с ситуацией из-за прибытия на Лампедузу тысяч мигрантов, которых уже негде разместить. Перевезт и на материк их не успевают. Единственный на острове центр по приёму беженцев, рассчитанный на 400 человек, не в состоянии принять всех прибывших. А их число всего за три дня на минувшей неделе составило 8,5 тысяч.

Позже стало известно, что Урсула фон дер Ляйен сделала запрос о включении темы нелегальной миграции в повестку ближайшего саммита Европейского совета.