На последней пленарной сессии в Страсбурге на голосование представлено 89 законопроектов и 7 резолюций. После этого нынешние евродепутаты разъедутся по своим странам и округам, и состоятся выборы их нового состава.

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Европейский парламент завершает подготовку к последней пленарной сессии перед июньскими выборами и доделывает неоконченную работу. Втечение четырех очень насыщенных дней на голосование будет представлено 89 законопроектов и 7 резолюций. Но часть этой документации в последнем своём виде не будет предметом гордости депутатов, поскольку многие их предложения и требования были отвергнуты или смягчены Еврокомиссией.

Так случилось с законодательством о работниках цифровых платформ, которое было принято подавляющим большинством голосов. Оно было призвано урегулировать трудовые споры, из-за которых по Евросоюзу прокатились бурные демонстрации. Но государства-члены ЕС не увидели достаточно оснований, чтобы дать, например, самозанятому доставщику еду с гибким графиком права тех его коллег, кто подписал контракт с фирмой и носит её форму.

Евродепутат-социалист от Италии Элизабетта Гуальмини:

В результате сегодня такому велосипедисту или мотоциклисту приходится идти в суд и предъявлять доказательства того, что он полноценный курьер-профессионал, а не любитель-почасовик, и ему полагается отпуск или лечение в случае болезни. Этот трудящийся вынужден нести административные издержки, простаивать, но в конце концов судья всё равно определит, ссылаясь на прежнее правило, что такой человек не был формально нанят на работу.

Европарламенту не удалось также принять первый в истории ЕС закон о принуждении женщин к половому акту. До сих пор на союзном уровне нет единого определения изнасилования, несмотря на усилия многих депутатов. Они обвиняют этом группу правительств, которая не пошла на уступки в ходе переговоров.

Правоцентрист от Ирландии Фрэнсис Фицджеральд:

На самом деле это вина премьер-министров и министров юстиции, которым пришлось поступить вопреки здравому смыслу. Они сослались на то, что вопрос об отношениях между полами не входит в компетенцию Европейского союза, а должен рассматриваться на национальному уровне. У них якобы был юридический аргумент против этого. Но мы должны убедить их, что изнасилование является сексуальной эксплуатацией, противоречащей духу договоров, и поэтому такое определение должно быть включено в европейское законодательство.

Наконец, на финишной прямой этой марафонской серии голосований был одобрен закон об упаковке еды и переработке утильсырья. Но его окончательный текст тоже оказался менее амбициозным, чем ожидалось. И всё же после употребления блюд на вынос европейцам придётся выбрасывать меньше пластиковой обёртки.