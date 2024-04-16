Выборы в ЕС: испанские левые делают ставку на строительство жилья

By Euronews

Цены на строительство и аренду жилья в Испании за последние годы резко выросли - решение этой проблемы стало одной из тем на европейских выборах

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В 2018 году архитектор Иньяки Алонсо и еще 17 семей выступили с инициативой построить собственное здание в ответ на стремительный рост цен на жилье и аренду, которые за последнее десятилетие увеличились на 70%.

Они создали первый в Мадриде кооператив на основе права пользования - это нечто среднее между покупкой и арендой. Здание с общими помещениями и местами встреч для соседей, которые пользуются квартирами с двумя спальнями по цене около 650 евро в месяц - таких цен в Мадриде просто нет.

Иньяки Алонсо, кооператив Entrepatios: "Возникают действительно драматические ситуации. Если вы найдете квартиру с одной спальней за 600 евро, это большое достижение".

Но кооператив Entrepatios родился также как демонстрационный проект, показывающий, что можно возводить жилье и при этом исключить спекуляцию.

Иньяки Алонсо: "Благодаря таким проектам мы гарантируем, что цены останутся стабильными, потому что никто не сможет продать свою квартиру. Они не смогут поднять арендную плату, сдать в субаренду. Они не могут как-то спекулировать с квартирой, и цена остается стабильной".

Недавно премьер-министр Педро Санчес объявил о принятии другой действенной меры - отмене схемы "золотых виз", введенной бывшим консервативным правительством, которая давала иностранцам право на постоянное место жительства путем покупки недвижимости в Испании.

Хайме Веласкес, Euronews:"Но помимо реальных масштабов этой меры, Педро Санчес дал старт предвыборной кампании перед европейскими выборами, где жилищное строительство станет одним из основных векторов в борьбе левых за привлечение молодых избирателей".

Доступ к жилью - одна из главных проблем для тех, кому меньше 35 лет. За последнее десятилетие цены на аренду жилья выросли в 17 раз больше, чем зарплата.

Елена Мартинес Гойтр, менеджер по исследованиям, ассоциация Provivienda: "У нас очень острый кризис доступности жилья, который приводит к тому, что две из десяти семей оказываются за чертой бедности после оплаты жилья. Это также затрагивает средний класс. У нас более 250 тысяч домохозяйств со средним доходом, которые оказываются в этой ситуации бедности".

Испанские власти стремятся импортировать схему жилищных ассоциаций - модель, которая доказала свою эффективность в других местах, например в Вене. Там доля доступного жилья составляет 20%, а в Испании - только 2%. Такая модель предоставления жилья, которой управляют некоммерческие или ограниченно коммерческие структуры, позволяет снова сделать жилье правом для всех.