Европейский омбудсмен призывает политиков дорожить доверием общества

"Политику легко лишиться доверия коллег и граждан, но его нужно всеми силами сохранять, чтобы оставаться народным представителем". Такой мыслью поделилась с Euronews европейский омбудсмен. Эмили О'Рейли прокомментировала скандал с подкупом депутатов Европарламента, когда в брюссельской квартире были обнаружены большие суммы наличности:

«Телевизионные кадры былы довольно драматичными. Мы видели банкноты евро, мы видели наполненные ими чемоданы. Это было похоже на карикатурное изображение коррупции. Для защиты от неё европарламента существуют многие правила и кодексы поведения депутатов. Но на деле они не соблюдаются и их выполнение не контролируется. Так что я полагаю, такого рода скандал или происшествие просто ждали своего часа».

Омбудсмен неодобрительно отозвалась о полётах высокопоставленного чиновника Еврокомиссии бизнес-классом в Катар, которые оплачивала принимавшая сторона:

«Это был экстраординарный случай. Европейский союз развивал тогда политику "открытого неба", которая должна была принести непосредственную выгоду авикомпании Qatar Airways. Этому джентльмену предоставляли бесплатные рейсы в Катар, и, будучи генеральным директором департамента, он сам разрабатывал правила о командировках. Так что был явный конфликт интересов».

Эмили О'Рейли считает, что эти случаи должны стать поводом требовать полной гласности в работе институтов власти Евросоза. По её мнению, после ухода чиновника или политика с высокого поста ему нельзя разрешать сразу же пользоваться своим прежним служебным положением в личных интересах:

"Допустим, евродепутат думает уйти в отставку в мае или июне из-за выборов в национальный или европейский парламент. Хорошо. Но оставшегося времени едва хватит, чтобы завершить свою деятельность в Европейском парламенте. Депутат берёт отпуск и едет домой, чтобы готовится к другой работе. На это должно уйти как минимум шесть месяцев. К тому времени новый законодательный цикл с новой Еврокомиссией ещё не начнётся. Этого экс-депутата нельзя сразу же допустить к лоббированию. У него должен быть шестимесячный переходный период".