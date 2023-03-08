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Новости Европы

Еврокомиссия требует от стран ЕС финансовой дисциплины

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 Efi Koutsokosta
Еврокомиссары из финансового-экономического блока Валдис Домбровскис и Паоло Джентилоне
Еврокомиссары из финансового-экономического блока Валдис Домбровскис и Паоло Джентилоне   -  Авторское право  European Union, 2023.

"Давайте тратить меньше, но не затягивать пояса". Еврокомиссия призвала Евросоюз вернуться к бюджетной дисциплине, что означает постепенно отходить от периода щедрых расходов в предыдущие кризисные годы, но не вводить ещё режим строгой экономии. Имеющие юридическую силу правила обязывают поддерживать дефицит государственного бюджета ниже 3% и отношение долга к ВВП ниже 60%. В настоящее время некоторые страны-члены ЕС значительно превышают эти показатели. Вот почему Брюссель позволяет другим столицам проявлять гибкость в том, как они сокращают свой долг в среднесрочной перспективе, то есть в течение 4-7 лет, и меньше им  помогает.

Исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис:

«Поддержка не может продолжаться бесконечно. Время широкомасштабных фискальных стимулов прошло. Пора ускоряться и смотреть в будущее».

В течение весны Еврокомиссия предоставит каждой стране рекомендации по расходам на 2024 год в соответствии с их собственными планами. Если она посчитает эти планы «недостаточно амбициозными», то сама предложит, как сокращать излишние траты с учетом национальных особенностей.

Кроме того, в этом году Брюссель пока не наказывает за чрезмерный дефицит, но оставляет за собой право вводить финансовые санкции против нарушителей уже в 2024 году.

Брюссельский экономист Жолт Дарвас:

«Самая большая проблема - это начать фазу фискальной консолидации после многих лет крупных государственных расходов, потому что правительства много тратили во время пандемии. Затем последовали энергетический кризис и российская агрессия против Украины. Поэтому правительства теперь много инвестируют в оборону и помогают домохозяйствам и компаниям оплачивать большие счета за энергию. За последние три года государства очень много тратили. Многим странам в 2024 году будет трудно одновременно сокращать задолженность и начинать фискальную консолидацию. В наиболее сложном положении находятся страны с высоким государственным долгом, включая, Грецию, Италию, Испанию. Но я думаю, что и Франция столкнется с серьёзными проблемами».

Главы государств и правительств ЕС начнут обсуждение новых фискальных рамок на мартовской встрече в Брюсселе. На основе результатов спора между "расточительным" Югом Европы и "рачительным Севером" Еврокомиссия наконец, представит свое юридическое предложение о том, как будут реформированы бюджетные правила.