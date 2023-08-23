Банковский сектор Лондона лишился 7 тысяч сотрудников после "брексита"

Дублин, Франкфурт и Париж соперничают за долю рынков финансовых услуг, на которых когда-то доминировал Лондон.
Финансовые районы Лондона в значительной степени определяют судьбу экономики Великобритании.
Ожидалось, что после "брексита" произойдет отток рабочей силы. Однако самые пессимистичные прогнозы о сокращении более 250000 рабочих мест в сфере финансовых услуг Великобритании не оправдались.
По последним данным, число переехавших сотрудников составляет около 7000 человек.
При этом, по мнению экспертов, европейские города стали более конкурентоспособными по сравнению с Лондоном в таких областях, как банковские инвестиции.
Использование стимулов для поощрения инвестиций помогли таким европейским городам, как Дублин, привлечь к себе внимание в качестве новых центров банковского дела.
Люк Ханрахан, Euronews:
— Факты показывают, что то, что в свое время предсказывалось как массовый отток банкиров из Лондона, на самом деле стало стратегической перегруппировкой ресурсов между европейскими банковскими узлами, чтобы соперничать с Лондоном. _
Питер Лоулор — бывший главный экономист Немецкой фондовой биржи (Deutsche Börse). Он считает, что европейские центры, такие как Франкфурт, оказались на шаг впереди Лондона, но пока рано судить о долгосрочном влиянии "брексита" на финансовые услуги.
"Я не думаю, что стратегическое мышление было должным образом продумано в Великобритании. Франкфурт был заинтересован, Париж был очень заинтересован.. Вы знаете о стимулах, выдвигаемых в различных европейских городах. _При всем при этом, к чему в конечном итоге это приведет? Что бы это ни значило... пока рано говорить", — заключил Лоулор.
Смена ветров, перераспределение сил — история влияния "брексита" на финансы в Европе еще далека от завершения.