Евродепутаты обсуждают выборы в Италии, Россию и Украину

После выборов в Италии в брюссельской студии Euronews прошли дебаты о том, что их результат означает для Евросоюза. Участвовали четыре депутата Европарламента: испанец Хуан Фернандо Лопес Агилар от социалистов и демократов; латыш Роберт Зиле от консерваторов и реформистов, австриец Лукаш Мандл от Европейской народной партии и немка Александра Гизе от "зелёных".

Вот основные моменты дебатов, которые вела корреспондент Euronews Мейв МакМахон.

Что политики думают о результатах выборов в Италии?

В результате выборов, прошедших в прошлое воскресенье, ультраправая партия Джорджи Мелони «Братья Италии» заняла первое место. Теперь ожидается, что она сформирует новое правительство со своими партнёрами по коалиции - популистской "Лигой" во главе с Маттео Сальвини и партией "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони.

Лопес Агилар: «Хорошо известно, что Италия в течение многих лет была политической лабораторией. Для некоторых из нас это также указание на то, что может произойти в других государствах-членах Европы. Но мы все испытали встряску. Из этих__выборов, в том числе из низкой явки, можно извлечь много уроков".

Лукаш Мандл: "Мне комфортно от того, что новое итальянское правительство и наши коллеги в новом итальянском парламенте будут действовать, разделяя наш общеевропейский подход. Но мы должны оценивать их по их делам».

Александра Гизе:«Мы очень обеспокоены тем, что произойдет в Италии, и кампанией антиевропейской пропаганды. Её активисты заявляют, что праздник в Европе закончился. Но такие люди, по сути, отрицает реальность, потому что Италия в последние годы была очень вовлечена в европейскую политику и сыграла очень важную роль».

Роберт Зиле из партии «Европейские консерваторы и реформисты», представляющей ту же политическую группу, что и Джорджа Мелони, которую считают следующим премьер-министром Италии, более позитивно оценивает ситуацию: "Другие депутаты Европарламента нарисовали слишком мрачную картину результатов выборов. Мелони продолжит разработку восстановительного плана для получения денег из фондов ЕС".

Российский фактор

Лука Мандл: "Как только в Италии будет сформировано новое правительство, оно, скорее всего, будет координировать свои действия с уходящим премьер-министром Марио Драги. Он был очень подходящим деятелем в нужное время для Италии и для Европы в целом - во время пандемии, а затем и во время других возникших кризисов».

Александра Гизе: "Меня беспокоит то, что у Мелони есть два партнёра по коалиции, которые являются близкими друзьями или поклонниками Путина. Я не знаю, как она справится с этим обстоятельством, ведь в коалиции всегда нужно идти на уступки. Но не будет никаких компромиссов в том, чтобы сохранить жёсткие санкции против России. Ситуация с безопасностью очень серьёзная из-за российской агрессии в Украине, и это самый важный вопрос на данный момент".

Что результат означает для экономики Италии?

Итальянский политолог Натали Точчи, директор Istituto Affari Internazionali, ранее рассказала Euronews о сложной ситуации с государственным долгом: «Это одна из стран, которые наиболее сильно пострадают от энергетического и, следовательно, экономического кризиса. Мелони знает, что ей нужно действовать быстро. Сейчас - время, когда Италии особенно нужна Европа. Брюссель фактически даёт Риму деньги и пока не просит их вернуть».

Лопес Агилар: «Что касается цифр, то у Италия большая, третья по величине в ЕС экономика. Но у неё сильные проблемы в социальной сфере. Происходит много волнений. Есть неравенство, в том числе региональное, а также общественное - между богатыми и бедными, между обедневшим средним и рабочим классом, есть высокая инфляция и социальная напряженностью во всех отношениях. Когда Италия сильно склоняется вправо, она не может просто встать в один строй с Венгрией и Польшей, которые не входят в еврозону. Италии нужны союзы в рамках еврогруппы».

Александра Гизе: "Если новое правительство продолжит реформы, запланированные Драги, чтобы получить доступ к финансированию ЕС на сумму более 200 миллиардов евро, то сильных волнений в обществе не будет, в столкновениях нет необходимости».

Роберт Зиле: «Мелони была единственным лидером единственной в стране партии «Братья Италии», которая не входила в состав более крупного правительства Драги. Она унаследовала большую сумму государственного долга. Вот почему я думаю, что люди доверяют ей произвести изменения».

Отношение к новому Пакту о миграции и убежище

Роберт Зиле: «Италия находится на перекрёстке торговли мигрантами. Но я считаю более важной поддержку беженцев из Украины, потому что это в основном женщины и дети, а не молодые мужчины из Африки или Ближнего Востока».

Лопес Агилар: "Я помню, что когда Маттео Сальвини был министром внутренних дел Италии, он плохо справлялся со своими обязанностями не только из-за своей агрессивной риторики, но и из-за своих действий, которые прямо противоречили законодательству ЕС. Мы должны уважать международное гуманитарное право и право ЕС, когда речь идет спасении беженцев на море".

Лукаш Мандл: _"_Европа сталкивается с новыми формами миграции и возможным кризисом с беженцами из Украины, а также с нехваткой продовольствия и голодом, поэтому важно следовать предложениям на этот счёт Еврокомиссии. Но я оптимистично настроен в отношении того, что итальянское правительство конструктивно подойдёт к миграционному Пакту".

Движется ли Европа вправо?

Лукаш Мандл: «Два года назад все говорили о том, что Европейская народная партия захватит широкое политическое пространство. Тогда у нас была огромная волна социал-демократических партий. Это и есть демократия. Мне нравится в демократии то, что всё меняется, потому что меняется поведение людей при голосовании и меняется политика».

Александра Гизе: «Никто не может предсказать, что дальше произойдёт… Важно то, чтобы демократия продолжала существовать, чтобы правила были одинаковыми для всех, чтобы мы все имели одинаковые права».