Польские политики ищут убежища в Венгрии: «Я делаю это ради принципов»

Бывший генпрокурор и экс-министр юстиции Польши Збигнев Зёбро получил политическое убежище в Венгрии. Как сообщил его адвокат, Зёбро «получил международную защиту и политическое убежище в связи с нарушениями прав и свобод на польской территории, гарантированных международным правом».

В Польше против него выдвинуто 26 обвинений, среди которых препятствование правосудию, превышение полномочий и действия в ущерб общественным интересам. Политику грозит в общей сложности 25 лет тюрьмы. В ноябре депутаты одобрили возможный арест Зёбро, но он к тому моменту уже находился в Венгрии.

Сам экс-прокурор заявляет, что его преследование — «политически мотивированные репрессии»:

«Я выбираю борьбу против политического бандитизма и беззакония. Я сопротивляюсь прогрессирующей диктатуре. Я делаю это во имя принципов, которым я всегда следовал и из-за которых я сегодня стал объектом личной мести Дональда Туска и его окружения, — написал он в X. — Большое спасибо премьер-министру Виктору Орбану. Несколько дней назад президент США Дональд Трамп в подчёркивал, что мужественное руководство Орбана и его последовательное отстаивание принципов делают Венгрию примером для всего мира — страной веры, семьи и суверенитета. Этого, к сожалению, нельзя сказать о Польше при Дональде Туске».

«Либо под арестом, либо с Будапештом»

Збигнев Зёбро приехал в Венгрию ещё в октябре. Уже тогда встречавший его Виктор Орбан подверг резкой критике действия Варшавы:

«Пробрюссельское правительство Польши начало политическую кампанию. Сегодня я встретился с бывшим министром юстиции Збигневом Зёброй в Будапеште. Польское правительство пытается добиться его ареста. И все это в самом сердце Европы, в то время как Брюссель хранит молчание. Мы живем в абсурдные времена».

В ответ на это польский премьер Дональд Туск опубликовал свой комментарий: «Либо под арестом, либо с Будапештом». Адвокат Збигнева Зёбро счёл его угрозой своему клиенту.

«Опасность политического преследования»

В конце прошлого года в Будапеште объявили, что предоставили политическое убежище троим польским политикам. Кроме Зёбро, это бывший зам.министра юстиции Марцин Романовский. Имя третьего пока не обнародовано.

Ещё в 2018-м Виктор Орбан предоставил убежище бывшему премьер-министру Северной Македонии Николе Груевскому, которого на родине приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции.