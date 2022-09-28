Италия ждет состава нового правительства

Похмелье от победы прошло. Началась серьезная работа. После воскресного триумфа лидеру правой коалиции и партии "Братья Италии" Джордже Мелони предстоит вести переговоры о формировании правительства. Состав кабинета должен получить одобрение президента страны Серджо Маттареллы и парламента. В самой коалиции есть неразрешенные вопросы.

Джорджа Орланди, Euronews: "Настали очень важные дни: идут переговоры, происходят первые назначения. Данный этап продлится недолго, поскольку 13 октября впервые после выборов соберется парламент для избрания председателей Палаты депутатов и Сената республики. Затем начнутся консультации, и уже в конце октября новое правительство может приступить к исполнению обязанностей.

Это именно то, чего хочет президент Моттарелла, учитывая кризисную ситуацию, с которой столкнулась страна. В среднем здесь, в Италии, формирование правительства занимает около 30 дней, хотя в 2018 на это ушло три месяца. Но в данном случае результат выборов предельно ясен.

Обсуждения ведутся в том числе по поводу позиции, которую займет лидер партии "Лига" Маттео Сальвини. Сам он хотел бы иметь возможность вернуться в министерство внутренних дел, хотя партия, лидером которой он решил остаться, потерпела тяжелое поражение на выборах.

Так что дискуссии идут и важно найти соглашение, поскольку цель Джорджи Мелони - сохранить коалицию".