Итоги парламентских выборов в Италии: пять ключевых моментов

Мы обощили для вас основные моменты внеочередных всеобщих выборов в Италии, на которых коалиция партий Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони столкнулись с левым блоком, в котором доминируют Демократическая партия и "Движение 5 звезд".

Партия "Братья Италии" Джорджи Мелони набрала, по официальным данным, чуть более 26% голосов, "Лига" (или "Лига севера") Маттео Сальвини получила 8,78%, а "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони добавляет в коалицию правых ещё 8,12%.

Левоцентристские партии, согласно экзитполам, занимают второе место с общим результатом 26,14%.

В Италии будет сформировано первое со времен Второй мировой войны ультраправое правительство.

Впервые в истории Итальянской Республики пост премьер-министра сможет занять женщина.

1. Джорджа Мелони - первая женщина-премьер в истории Италии

Один из главных лозунгов предвыборной кампании Джорджи Мелони: "Пришло время женщине возглавить Италию". Она должна стать первой женщиной в истории, которая возглавит правительство Итальянской Республики. С одной особенностью: пропагандируемая в последние годы триада "Бог, страна и семья" во многом совпадает с традиционным, патриархальным обществом.

В её программе нет прямых ссылок на конкретные меры, направленные на увеличение присутствия женщин на рынке труда, но есть общие указания на их поддержку и преодоление неравенства в оплате труда мужчин и женщин.

В некотором роде, она получила поддержку со стороны экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая отметила, что избрание женщин в высшие органы власти - это "шаг вперед". Но не все убеждены, что выбор Мелони принесёт что-либо Италии для прав женщин.

На съезде в Милане, состоявшемся несколько недель назад, одной из немногих тем, посвященных женщинам, была готовность ввести уголовную ответственность за суррогатное материнство.

2. Первое ультраправое правительство Италии со 2й мировой. Чего ожидать?

По результатам выборов к власти должно прийти первое правое коалиционное правительство. Но именно Джорджа Мелони будет диктовать правила в коалиции, благодаря результатам голосования, которые сложились явно в её пользу. Какова будет позиция нового правительства Италии, которое должна возглавить сама глава партии "Братьев", по основным вопросом, разделяющим сегодня итальянское общество?

Борьба с нелегальной иммиграцией: "Нелегальная иммиграция угрожает безопасности и качеству жизни граждан". Мелони убеждена в необходимости установления морской блокады, о чём не так много говорила в ходе избирательной кампании, чтобы вызывать поменьше критики со стороны международного сообщества. В любом случае, эта мера признана экспертами неработоспособной в борьбе с нелегальной иммиграцией.

Экономика и налоги: особенностью предвыборной программы правоцентристов в экономических вопросах, несомненно, является пропорциональная налоговая система, основанная на фиксированной ставке. Еще в 1994 году ее проталкивал Сильвио Берлускони вместе с профессором Антонио Мартино. В наши дни предлагается ввести 23-процентную единую ставку для всех, физических лиц и предприятий. Сегодня около двух миллионов налогоплательщиков с доходом ниже 65.000 евро в год пользуются режимом фиксированной ставки, выплачивая единовременный налог в размере 15%.

Права ЛГБТК+: "У вас уже есть гражданские союзы, разве вам этого недостаточно?" - заявила однажды Мелони, что не оставляет никаких сомнений в интерпретации политики её правительства: об однополых браках не может быть и речи, об усыновлении детей однополыми парами тем более.

3. Италия в Европейском союзе

Джорджа Мелони и Маттео Сальвини - евроскептики и убежденные сторонники национльного проиритета над Европейским Союзом. Берлускони с момента образования правоцентристской коалиции всегда ставил себя гарантом европеизма своих союзников. Но как на самом деле поведет себя в Европе правительство во главе с Мелони, пока неизвестно.

Последние события, похоже, предполагают действия, направленные на ослабление компетенции ЕС: "Лига" и "Братья Италии" проголосовали против резолюции Европарламента, которая определяет Венгрию как "демократию, находящуюся под угрозой". Виктор Орбан, с другой стороны, фактически стал ролевой моделью для Джорджи Мелони, которая несколько раз защищала его модель правления, по сути нелиберальную демократию.

Венгрия и Польша уже прошли процедуру нарушения демократических правил, обе страны рискуют потерять доступ к европейским фондам из-за несоблюдения верховенства права, фундаментальной прерогативы государств-членов ЕС.

Для Сальвини ролевой моделью, возможно, является лидер французских ультра-правых Марин Ле Пен, определенно не проевропейский лидер. Лидер "Лиги Севера" в первые годы своей политической деятельности хотел отказаться от евро, а в правительстве в коалиции с "Движением 5 звезд" он неоднократно критиковал Европейский Союз, в частности, за Дублинский договора, - общеевропейский регламент, который обязывает мигрантов просить об убежище в стране, где они были обнаружены властями.

"Если кто-то в Брюсселе думает о сокращении средств, принадлежащих Италии, потому что "Лига" побеждает на выборах, то мы должны переосмыслить эту Европу", - заявил Сальвини, комментируя слова Председателя Европейской комиссии, назвав их "институциональным издевательством".

Наконец, следующее правительство постарается максимально ограничить влияние Евросоюза на Италию, отстаивая приоритет национального права над европейским. Правые несомненно будут бороться по таким вопросам, как миграция извне, экономическая конкуренция и по так называемому "вмешательству в итальянские идеологические принципы". Как недавно заявила Джорджа Мелони, "бесплатная поездка окончена".

4. Позиция по войне в Украине

С тех пор, как Кремль развязал войну в Украине, среди лидеров правых европейских партий начался процесс искупления и отторжения их былых позиций. Медленный и неоднозначный процесс, что касается лидера "Лиги" Маттео Сальвини: ещё недавно он носил футболки с изображением Владимира Путина и, согласно расследованию итальянского издания L’Espresso, договаривался о финансировании своей партии российскими олигархами.

В последние несколько месяцев он был лидером, который самым яростным образом выступал против антироссийских санкций, последствия которых слишком обременительны, по его мнению, для итальянского народа и, следовательно, сами санкции контрпродуктивны. В последние годы он дошел до того, что назвал правительство Владимира Путина образцом для подражания. "Лучше пол-Путина, чем два Маттареллы" — лозунг, под которым он, возможно, и сегодня мог бы поставить свою подпись.

То же в отношении Берлускони, большого поклонника и самозваного друга Путина: его осуждение вторжения в Украину последовало не сразу. С другой стороны, не так давно Берлускони заявил (хотя потом стал это отрицать), что цель России состоит в том, чтобы поставить "хороших" людей на контроль над Украиной.

На протяжении многих лет Джорджа Мелони позитивно отзывалась о Путине, отдавая ему должное за то, что он решительно защищал интересы своей страны. Но после 24 февраля она последовательно одобряет военно-экономическую поддержку Украины. Таким образом, по крайней мере в ближайшем будущем военная и экономическая поддержка Киева, а также поддержка санкций ЕС в отношении России должны остаться неизменными.

5. Низкая явка на выборах

Италия традиционно отличалась высоким уровнем политической вовлеченности населения и более высокой явкой на выборах, по сравнению со многими европейскими соседями. Так в 1979 году голосовать пришли более 90% избирателей. Однако на выборах-2022 на избирательные участки пришли лишь немногим более 60% тех, кто имеет право голоса, - это исторически низкая явка.

Даже на всеобщих выборах 2018 года этот показатель составил 73%. Явка в Италии неуклонно снижается уже более десяти лет.

Согласно опросам, итальянцы все меньше доверяют политикам. По шкале доверия от 0 до 10, политические партии фактически находятся на отметке 3,3. Особенно много недовольных сегодня среди молодежи. Как показывают исследования, 27% 18-19-летних и около четверти 20-24-летних молодых людей не принимают никакого участия в политической жизни.

Существует несколько причин, по которым граждане не пользуются правом, которое гарантирует участие в итальянской демократии. От радикальной критики партийной системы до трудностей с посещением избирательных участков (Италия - единственная европейская страна, которая не гарантирует право дистанционного голосования).

В целом, растет недовольство и усталость избирателей, неустойчивость и постоянные изменения партийного ландшафта, а также тот факт, что избирательная кампания на этот раз началась в августе, нарушив столь важные для итальянцев летние каникулы.