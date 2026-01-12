В Греции правительство примет фермеров, протестующих против сделки с МЕРКОСУР

В Греции фермеры готовятся к встрече с правительством, намеченной на вторник. Переговоры, которые, надеются стороны, помогут остановить протест аграриев, бастующих и блокирующих дороги.

У фермеров - две группы вопросов, которые они намерены обсудить с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Первая касается перспективы большей финансовой и экономической господдержки сектора, в частности, в том, что касается энергопотребления.

Вторая группа вопросов увязана с европейскими планами подписать соглашение о свободной торговле со странами южноамериканского блока МЕРКОСУР. Фермеры призывают правительство не участвовать в этой сделке и блокировать ратификацию соглашения о свободной торговле.

Особенно обеспокоены аграрии из северной Греции, где находятся рисовые плантации. Они опасаются, что приток импорта из Южной Америки заполонит рынок дешевой продукцией, что создаст угрозу их бизнесу и доходам.