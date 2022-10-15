У европейских социал-демократов новый лидер

Партия европейских социалистов (ПЕС), в которую входит более 30 левых движений, избрала нового лидера. Им стал бывший премьер-министр Швеции социал-демократ Стефан Лёвен.

65-летний политик был единственным кандидатом, в пятницу за него проголосовали 255 из 262 делегатов, собравшихся на конгресс в Берлине. 7 человек воздержались. Таким образом Лёвен сменил на посту председателя партии экс-премьера Болгарии Сергея Станишева.

В Европарламенте ПЕС формирует вторую по представительности фракцию – "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

Наша цель – показать людям, что правильный путь вперед – это не экстремизм, а конкретные меры по улучшению жизни граждан. Мы должны держимся вместе, ведь, когда мы разделены, мы слабее всего, а это именно то, чего добиваются ультраправые. Стефан Лёвен Лидер Партии европейских социалистов

В субботу – завершающий день конгресса – выступили видные левые политики Европы: канцлер ФРГ Олаф Шольц, испанский премьер Педро Санчес и глава кабмина Финляндии Санна Марин и тд.

Энергобезопасность ЕС на фоне войны в Украине и "зелёный переход" стали основными темами дискуссий.