English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Германия

У европейских социал-демократов новый лидер

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Швед Стефан Лёвен, единственный кандидат на пост председателя ПЕС, получил более 97% голосов однопартийцев из разных стран.
Швед Стефан Лёвен, единственный кандидат на пост председателя ПЕС, получил более 97% голосов однопартийцев из разных стран.   -   Авторское право  AP Photo/Michael Sohn

Партия европейских социалистов (ПЕС), в которую входит более 30 левых движений, избрала нового лидера. Им стал бывший премьер-министр Швеции социал-демократ Стефан Лёвен.

65-летний политик был единственным кандидатом, в пятницу за него проголосовали 255 из 262 делегатов, собравшихся на конгресс в Берлине. 7 человек воздержались. Таким образом Лёвен сменил на посту председателя партии экс-премьера Болгарии Сергея Станишева.

В Европарламенте ПЕС формирует вторую по представительности фракцию – "Прогрессивный альянс социалистов и демократов".

Наша цель – показать людям, что правильный путь вперед – это не экстремизм, а конкретные меры по улучшению жизни граждан. Мы должны держимся вместе, ведь, когда мы разделены, мы слабее всего, а это именно то, чего добиваются ультраправые.
Стефан Лёвен
Лидер Партии европейских социалистов

В субботу – завершающий день конгресса – выступили видные левые политики Европы: канцлер ФРГ Олаф Шольц, испанский премьер Педро Санчес и глава кабмина Финляндии Санна Марин и тд.

Энергобезопасность ЕС на фоне войны в Украине и "зелёный переход" стали основными темами дискуссий.