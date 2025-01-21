Францию наводнил "опасный" эректильный мед

Французские таможенные службы бьют тревогу по поводу нелегального вещества, которое в рекордных количествах поступает в страну: его называют "эректильный мед".

Расфасованный в удобные палочки или шприцы, он содержит смесь меда и препарата, похожего на виагру, и продается на черном рынке в некоторых ночных магазинах по цене в несколько евро за штуку.

Мед, который, как уверяют продавцы, предназначен для "праздничного времяпрепровождения", является опасным, - заявило таможенное управление Франции.

Это связано с тем, что медовые палочки часто содержат силденафил или тадалафил. Эти препараты назначаются для лечения эректильной дисфункции, но могут вызывать побочные эффекты в сочетании с алкоголем или другими лекарствами, например, препаратами от давления.

Медовые палочки "могут показаться людям безобидными или даже, так как в них есть мед, заслуживающими доверия, но могут быть опасны для их здоровья", - заявили таможенники.

Рекордная конфискация

Несмотря на опасность для здоровья, популярность эректильного меда в последние годы, похоже, возросла. В 2023 году французские власти провели 131 изъятие, тогда как в 2019 году было зафиксировано только 18 таких случаев.

Последнее изъятие стало рекордным: около 860 000 палочек, или 13 тонн, эректильного меда. Столько, к примеру, весил советский колёсно-гусеничный быстроходный танк БТ-7.

Это изъятие произошло в Марселе в ноябре 2024 года, когда у таможенников возникли подозрения относительно документов на "натуральный мед", который контрабандой доставлялся из Малайзии.

Когда они проверили несколько образцов, то обнаружили, что в них подмешано лекарство от эректильной дисфункции.

Эректильный мед был обнаружен по всей Франции. В июне прошлого года таможенники в Лионе и Клермон-Ферране изъяли почти 25 000 таких палочек.

Как правило, он поставляется из Малайзии, Турции, Туниса или Таиланда.