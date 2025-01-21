Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Францию наводнил "опасный" эректильный мед

Не все то мед, что сладко
Не все то мед, что сладко Авторское право  Canva
Авторское право Canva
By Gabriela Galvin
Опубликовано
В прошлом году французские таможенники изъяли рекордные объемы меда с подмешанным в него лекарством от эректильной дисфункции типа Виагры. Он пользуется все большей популярностью в стране

Французские таможенные службы бьют тревогу по поводу нелегального вещества, которое в рекордных количествах поступает в страну: его называют "эректильный мед".

Расфасованный в удобные палочки или шприцы, он содержит смесь меда и препарата, похожего на виагру, и продается на черном рынке в некоторых ночных магазинах по цене в несколько евро за штуку.

Мед, который, как уверяют продавцы, предназначен для "праздничного времяпрепровождения", является опасным, - заявило таможенное управление Франции.

Это связано с тем, что медовые палочки часто содержат силденафил или тадалафил. Эти препараты назначаются для лечения эректильной дисфункции, но могут вызывать побочные эффекты в сочетании с алкоголем или другими лекарствами, например, препаратами от давления.

Медовые палочки "могут показаться людям безобидными или даже, так как в них есть мед, заслуживающими доверия, но могут быть опасны для их здоровья", - заявили таможенники.

Рекордная конфискация

Несмотря на опасность для здоровья, популярность эректильного меда в последние годы, похоже, возросла. В 2023 году французские власти провели 131 изъятие, тогда как в 2019 году было зафиксировано только 18 таких случаев.

Последнее изъятие стало рекордным: около 860 000 палочек, или 13 тонн, эректильного меда. Столько, к примеру, весил советский колёсно-гусеничный быстроходный танк БТ-7.

Это изъятие произошло в Марселе в ноябре 2024 года, когда у таможенников возникли подозрения относительно документов на "натуральный мед", который контрабандой доставлялся из Малайзии.

Когда они проверили несколько образцов, то обнаружили, что в них подмешано лекарство от эректильной дисфункции.

Эректильный мед был обнаружен по всей Франции. В июне прошлого года таможенники в Лионе и Клермон-Ферране изъяли почти 25 000 таких палочек.

Как правило, он поставляется из Малайзии, Турции, Туниса или Таиланда.

Поделиться статьей Комментарии