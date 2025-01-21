Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Препараты для похудения также снижают риск развития зависимостей, шизофрении, респираторных проблем

Пациентка принимает лекарство для снижения веса в клинике в США в декабре 2024 года.
Пациентка принимает лекарство для снижения веса в клинике в США в декабре 2024 года. Авторское право  Kathleen Batten/AP Photo
Авторское право Kathleen Batten/AP Photo
By Gabriela Galvin
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

В исследовании также указывается, что эти препараты повышают риск возникновения других заболеваний.

Препараты для снижения веса могут помочь в лечении таких разных заболеваний, как наркомания, тромбоз сосудов и слабоумие, но они также связаны с рисками, которые могут заставить некоторых пациентов задуматься, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

В анализе использовались данные более чем двух миллионов пациентов с диабетом в США, в том числе около 216 000 человек, принимающих популярные препараты для похудения, чтобы оценить их риски по 175 возможным последствиям для здоровья.

Препараты Wegovy, Ozempic, Zepbound и другие относятся к классу лекарств, известных как агонисты рецепторов GLP-1, которые назначаются при ожирении или диабете 2 типа. Они действуют путем подавления аппетита, помогая людям сбросить вес.

Но эти препараты также связаны с более низким риском наркотической и алкогольной зависимости, психотических расстройств, таких как шизофрения, судорог, проблем со свертываемостью крови, инфекций, некоторых респираторных проблем, хронических заболеваний почек, и нейрокогнитивных расстройств.

В том числе на 12 процентов снизился риск развития болезни Альцгеймера, что авторы исследования назвали небольшим, но значительным влиянием, учитывая, что методы лечения этого заболевания малоэффективны, а лекарства от нее нет.

"Мы склонны думать, что лекарства предназначены только для одной цели, но так не бывает", - сказал на пресс-брифинге доктор Зияд Аль-Али, ведущий автор исследования и директор центра клинической эпидемиологии в госпитале для ветеранов США.

Препараты для похудения, по-видимому, помогают двумя способами: во-первых, снижая ожирение, которое является фактором риска для многих других заболеваний, а во-вторых, уменьшая воспаление, влияя на сигналы вознаграждения и импульсный контроль мозга, а также улучшая кровоток.

"Однако их полезные свойства не лишены рисков", - подчеркивает Аль-Али.

Они связаны с повышенным риском желудочно-кишечных проблем, пониженного кровяного давления, обмороков, артрита, камней в почках, одного из видов почечных заболеваний, и панкреатита, вызванного лекарственными препаратами.

Увеличение числа проблем с желудочно-кишечным трактом было хорошо задокументировано, а рост низкого кровяного давления и камней в почках, вероятно, связан с тем, что пациенты, принимающие GLP-1, могут испытывать "некоторый дефицит жидкости" из-за того, что не едят и не пьют так много, сказал доктор Стивен О'Рахилли, содиректор Института метаболических наук при Кембриджском университете.

В целом, "исследование дает полезную уверенность в безопасности этого класса препаратов", - говорится в заявлении О'Рахилли.

Изменение медицинских взглядов на ожирение

Результаты исследования были получены на фоне изменения нашего понимания влияния ожирения на здоровье.

На прошлой неделе международная группа экспертов заявила , что высокого индекса массы тела (ИМТ) недостаточно для диагностики ожирения и что больше внимания следует уделять тому, как распределяется вес и как ожирение влияет на работу органов.

Доктор Антонио Видал-Пуиг, профессор молекулярного питания и метаболизма в Кембриджском университете, сказал, что новый взгляд на индекс массы тела может изменить представление исследователей о том, насколько эффективны препараты против ожирения.

Он также предупредил, что люди все чаще получают доступ к этим препаратам через неконтролируемые источники, что может повысить риск побочных эффектов.

Поддельные препараты для похудения распространялись в Европе, США и Бразилии, и некоторые люди, принимавшие комбинированные версии этих препаратов, умерли или попали в больницу.

Ограничения исследования

В новом исследовании не анализировалось, как дозировка или состав препарата влияют на состояние здоровья пациентов, но Аль-Али сказал, что его команда будет изучать этот вопрос.

Для проверки других выводов потребуются дополнительные исследования.

Доктор Навид Саттар, профессор кардиометаболической медицины и почетный консультант Университета Глазго, сказал, что полученные результаты "нельзя считать окончательными", поскольку они получены в результате обсервационных исследований, а не рандомизированных клинических испытаний.

При этом О'Рахилли отметил, что, поскольку данные были получены из Министерства по делам ветеранов США, в группе пациентов преобладали пожилые белые мужчины, что могло повлиять на результаты.

Также необходимо провести дополнительные исследования с участием пациентов, страдающих ожирением, но не диабетом, добавил он.

Несмотря на эти недостатки, Аль-Али сказал, что полученные результаты проливают новый свет на ожирение как на болезнь.

"Раньше люди считали, что [ожирение связано с] отсутствием силы воли, - сказал Аль-Али. - Это болезнь, которую можно очень эффективно лечить с помощью лекарств. Более того, лечение ожирения и метаболических синдромов может принести широкую пользу".

