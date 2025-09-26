Калифорнии не хватило ресурсов на пожары в январе - доклад

РЕКЛАМА

Нехватка ресурсов и устаревшие правила рассылки экстренных оповещений привели к задержке эвакуации во время смертоносных лесных пожаров в округе Лос-Анджелеса в январе, говорится в независимом отчете консалтинговой фирмы McChrystal Group. Документ был заказан властями округа Лос-Анджелес вскоре после трагедии, в результате которой погибли более 30 человек и были разрушены тысячи зданий.

В докладе, опубликованном в четверг, отмечается ряд недостатков, включая "устаревшую политику, непоследовательную отчетность и уязвимость связи", которые помешали округу принять ответные меры.

В работе говорится и о критической нехватке кадров, в том числе среди помощников шерифа, и недостаточной обеспеченности ресурсами Управления по чрезвычайным ситуациям.

Лесные пожары начались в Калифорнии 7 января. Сильнее всего пострадал престижный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, там выгорели целые жилые кварталы. Ущерб от пожаров оценили в 250 миллиардов долларов.