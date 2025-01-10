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Пожары в Калифорнии: число погибших возросло до 10 человек

В округе Лос-Анджелес в США бушуют несколько крупных пожаров
В округе Лос-Анджелес в США бушуют несколько крупных пожаров Авторское право Ethan Swope/AP
Авторское право Ethan Swope/AP
By Euronews
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По меньшей мере 10 человек погибли в результате многочисленных пожаров, охвативших несколько городов в округе Лос-Анджелес. Пожары в Пасифик-Палисейдс и Итон-Каньон называют самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса.

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По меньшей мере 10 человек погибли в результате лесных пожаров, охвативших многие города округа Лос-Анджелес.

Шериф округа Роберт Луна говорит, что эти пожары - одни из самых страшных, которые он когда-либо видел.

"Выглядит так, будто на эти районы была сброшена атомная бомба", - сказал шериф.

Луна заявил, что "не ждет хороших новостей". По его словам, число погибших будет расти, учитывая масштабы стихийного бедствия.

Пожарные тушат огонь в Уэст-Хиллз, 9 января 2025 года
Пожарные тушат огонь в Уэст-Хиллз, 9 января 2025 годаEthan Swope/AP

Пожары в Пасифик-Палисейдс и Итон-Каньон уже признаны самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса: целые районы превращены в пепел.

Тысячи домов и предприятий уничтожены, почти 180 тысяч человек получили приказ об эвакуации.

Еще один крупный пожар Кеннет за короткий период времени распространился на площади в 300 гектаров. Эвакуация проводится в районах Уэст-Хиллз, Хидден-Хиллз и Калабасас.

Последствия пожара в районе Итон, 9 января 2025 года
Последствия пожара в районе Итон, 9 января 2025 годаAP

"Мы ожидаем быстрого распространения пожара из-за сильного ветра", - отметила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, подтвердив прогноз, согласно которому ветер усилится.

Все пожары, вспыхнувшие в округе, бушуют примерно в 40 км к северу от города.

Десятки кварталов в излюбленном знаменитостями районе Пасифик-Палисейдс превратились в дымящиеся руины. В Малибу многие дома на побережье, включая дом семьи голливудской звезды Пэрис Хилтон, сгорели дотла.

Огонь уничтожил по меньшей мере пять церквей, синагогу, семь школ, две библиотеки, а также множество магазинов, баров и ресторанов.

Последствия пожара в районе Итон, 9 января 2025 года
Последствия пожара в районе Итон, 9 января 2025 годаJohn Locher/AP

Власти пока не публиковали данные о нанесенном пожарами ущербе и не предоставляли информации о количестве сгоревших строений.

Частная компания AccuWeather, предоставляющая данные о погоде и ее влиянии, пишет, что, по ее оценкам, ущерб и экономические потери города составят 135-150 миллиардов долларов (131-146 млрд евро).

Представители пожарной службы говорят, что лесные пожары начались вне привычного сезона, так как обычно они возникают в сухие и жаркие летние месяцы. По их словам, причина возгорания пока не известна, ведется расследование.

Президент США Джо Байден объявил Калифорнию зоной крупного бедствия и отменил запланированную ранее поездку в Италию. Вице-президент США Камала Харрис отменила визит в Сингапур, Бахрейн и Германию. Вице-президент "останется в Соединенных Штатах, чтобы поддержать ответ федеральных властей на ситуацию в Калифорнии", - говорится на сайте Белого дома.

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