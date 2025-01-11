Пожары в Лос-Анджелесе: число жертв растёт, введён комендантский час

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Пожарные надеются на передышку от свирепых ветров, разжигающих масштабные лесные пожары в районе Лос-Анджелеса. По словам официальных лиц, число погибших возросло до 11 человек, а количество уничтоженных домов и других зданий превышает 10 000.

"Чтобы подвести итог эвакуации по всем пожарам, с которыми мы имеем дело, мы приказали эвакуировать примерно 153 000 жителей", - сказал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Г. Луна.

Луна также сообщил, что в районах пожаров Палисейдс и Итон введен комендантский час, зоны эвакуации патрулируют полицейские во избежание мародерства.

По его словам, под угрозой остаются более 57 000 строений.

Мужчина разгребает остатки разрушенного огнем имущества своего отца на пляже после пожара в Палисейдс, 10 января 2025 года John Locher/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Причины крупнейших пожаров пока не установлены, но уровень разрушений поражает даже привыкший к масштабным лесным пожарам штат.

Десятки кварталов живописного района Пасифик Палисейдс превратились в дымящиеся обломки, а в соседнем Малибу над тем, что осталось от домов на берегу океана, виднеются лишь обгоревшие пальмы.

Директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Лос-Анджелес Кевин Макгоуэн извинился перед жителями за содержащие ошибки предупреждения о лесных пожарах.

"Мы испытываем огромное разочарование, гнев и страх в связи с ошибочными сообщениями, которые были разосланы через беспроводную систему экстренного оповещения по всему округу Лос-Анджелес. Я не могу выразить, насколько я сожалею о случившемся", - сказала Макгоуэн.

Мэр Карен Басс также заявила, что Лос-Анджелес готовится к сильным ветрам, которые ожидаются на следующей неделе.

Во время пресс-конференции в Лос-Анджелесе один из репортеров заметил, что, согласно прогнозу, на следующей неделе в регионе снова будут дуть сильные ветры, и люди могут отключить оповещения из-за разочарования, вызванного ложными тревогами.

Пожарные тушат горящие обломки на Лейк-Авеню, уничтоженного пожаром, Итон, Лос-Анджелес 10 января 2025 г. Chris Pizzello/Invision

"Мы знаем, что в начале следующей недели сила ветра может усилиться, и мы готовим Лос-Анджелес к этому, делаем все возможное, чтобы спасти жизни людей, это наша задача номер один - защитить дома людей, защитить бизнес людей и подготовиться к восстановлению Лос-Анджелеса в лучшем виде", - сказала мэр.

Пожары начались во вторник под воздействием порывов ветра Санта-Ана, который последовал за исключительно сухим периодом.

В настоящее время пожарные борются с пятью крупными возгораниями в Лос-Анджелесе и его окрестностях: Палисейдс, Итон, Херст, Лидия и Кеннет.

Расследование причин возникновения пожаров продолжается. Однако, согласно СМИ, правоохранительные органы склоняются к версии поджогов.