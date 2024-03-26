Десятки стран мира (Россия — не в их числе) подписали исторический договор, позволяющий создавать морские заповедники в нейтральных водах мирового океана. План — защитить 30% морской фауны на планете к 2030 году. Но не разобьются ли надежды активистов о подводные камни мировой экономики?

Невидимые границы

В море государственных границ не видно, но для океанской фауны их пересечение может представлять реальную угрозу. В этом месяце ученые на судне "Гринпис" провели исследование в районе Галапагосского морского заповедника. Они обнаружили, что внутри его границ биоразнообразие процветает, но снаружи, в международных водах, эта идиллия заканчивается.

К востоку от Галапагосов заповедные животные попадают в неохраняемые нейтральные воды, где идёт активное промышленное рыболовство. Здесь, как и везде на планете, присутствие человека в открытом море становится всё заметнее.

Стюарт Бэнкс, старший морской исследователь Фонда Чарльза Дарвина, рассказывает: "Сейчас возникают новые виды промышленности — например, глубоководная добыча ископаемых, а также неэкологичные виды рыболовства. Нас очень беспокоит уязвимость таких зон. Есть риск потерять это неоцененное, невероятное биологическое разнообразие даже скорее, чем мы получим возможность как следует узнать, оценить и защитить его".

Проблема в том, что страны мира не могут создавать морские заповедники в нейтральных водах, за пределами своих исключительных экономических зон. Но активисты надеются, что новый международный договор изменит эту ситуацию.

Рут Рамос, участница кампании "Гринпис" "Защитим океаны", убеждена: "Если нам удастся добиться того, чтобы этот район признали охраняемой морской территорией, это станет большой победой. Мы устраним белые пятна, защитим весь регион от угрозы промышленного промысла, и позволим видам животных безопасно перемещаться".

Экология vs экономика?

Цель — оградить хрупкие экосистемы и пути животной миграции от таких разрушительных видов деятельности человека, как промышленный вылов рыбы и интенсивное морское движение. Алекс Хирн, профессор и научный сотрудник Школы биологических и экологических наук Университета Эквадора, сотрудник Галапагосского научного центра иронизирует: "Акулы и черепахи будут жить своей жизнью — это мы должны к ним приспосабливаться, а не наоборот". По словам эксперта, "идея - в том, чтобы найти оптимальное решение в интересах морских животных, конечно, минимизировав последствия для деятельности различных промышленных секторов".

Заповедники в нейтральных водах долго казались несбыточной мечтой. Международные воды покрывают половину поверхности планеты, и управляются целым рядом организаций. Каждая из них занимается определенными регионами или видами деятельности. Но ни одна не обладает полномочиями, чтобы обеспечить сохранение биоразнообразия океана.

Исследования показали, что достаточно защитить самые ценные участки, чтобы восстановить здоровье океана с минимальными потерями для рыболовства. Но при планировании заповедников нужно учитывать все виды экономической деятельности, в том числе глобальные морские перевозки, которые сплошь и рядом идут поверх ценных экосистем.

Защита океана при сохранении глобализированной экономики -задача непростая.

Неслучайно обсуждения этой проблематики в ООН шли более 15 лет, и только в 2023 делегаты достигли исторического соглашения по защите морского биоразнообразия в международных водах.

Договор о биоразнообразии за пределами национальных юрисдикций, также известный как "Договор открытого моря", сам не создает новых охраняемых территорий, но устанавливает правовой механизм, позволяющий в будущем это делать. Договор подписали 88 сторон, включая ЕС, Китай и США. России в списке подписантов нет.

Инструмент защиты

Ребекка Хаббард, директор Альянса открытого моря, говорит о планетарной значимости документа. "Благодаря Договору об открытом море мы впервые сможем защитить две трети мирового океана, - отмечает она. - У нас есть возможность всесторонне оценить потенциально вредное воздействие на океан и его ценные ресурсы. Также впервые у нас появилась возможность справедливо и равноправно распределять доступ к этим ресурсам и получаемые от этого преимущества".

Но договор вступит в силу лишь после того, как его ратифицируют не менее 60 государств. Минна Эппс, директор группы по океанам Международного союза охраны природы, считает, что страны-подписанты серьёзно к этому стремятся.

"Такое желание действительно есть, - констатирует она. - Так что теперь речь о том, как помочь странам в наращивании их потенциала, повышении осведомленности. Я думаю, что существуют определённые вопросы со стороны Глобального Юга, о том, например, во сколько обойдется реализация договора, какое на них ляжет бремя. Параллельно нам необходимо создать институциональный механизм для поддержки реализации договора".

Нейтральные воды ближе, чем кажется

"Голубая инициатива Монако" - одна из глобальных платформ, где эксперты говорят о том, как реализовать договор после его вступления в силу. В этом году на форуме Сейшельские острова объявили о ратификации Договора открытого моря, присоединившись к Чили и Палау; это три государства из необходимых 60. Во многих прибрежных странах экономика и продовольственная безопасность зависят от здоровья экосистем открытого моря.

Дэвид Обура, председатель Межправительственной платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам; директор CORDIO East Africa, поясняет: "Нейтральные воды - это далеко, в открытом океане, но они имеют огромное значение для жизни в прибрежных морях, для здоровья коралловых рифов, рыбных запасов и рыбацких сообществ. Если мы оставим нейтральные воды без управления, мы можем разрушить эти связи. И тогда рыбный промысел в прибрежных морях может рухнуть. Если же мы будем эффективно защищать открытое море, то мы сможем сохранить устойчивость и прочность рыбных запасов, а значит, и людей, которые зависят от этих средств к существованию".

"Дикий Запад" мирового океана

Многие вопросы практической реализации соглашения пока остаются без ответа: непросто достичь консенсуса между странами с разными экономическими интересами. Энрик Сала, исследователь из National Geographic, приводит пример: "Гораздо проще охранять что-то в национальных водах, ведь так вы имеете дело только с одним правительством. Нейтральные воды напоминают Дикий Запад, там это будет очень сложно. Несмотря на то, что этот процесс идет по линии ООН, что это - юридический инструмент, позволяющий странам договориться, мы знаем, что некоторые государства будут выступать против всего, что мешает их рыбному промыслу - неучтенному, нерегулируемому, везде, где им заблагорассудится".

Ключевой вопрос — финансирование. Глобальная цель — защита не менее 30% морской фауны к 2030 году. Для ее выполнения потребуются значительные бюджеты, причем расходы и ответственность должны быть справедливо распределены между государственными и, возможно, даже негосударственными субъектами. Роберт Кальканьо, генеральный директор Океанографического института из Монако, задается вопросом: "Кто должен платить за защиту природы? Вы? А может, я? Мы должны подумать и создать механизмы, позволяющие финансировать охрану открытого моря".

Прибыль с морского дна

Правда, некоторые расходы можно рассматривать как инвестиции. Именно к этому призывает Оливье Венден, вице-президент и генеральный директор Фонда князя Монако Альбера II. "Это, возможно, неочевидно, но охраняемая морская зона в открытом море позволяет восстановить рыбные запасы, тем самым давая возможность рыболовам развивать свою деятельность. По оценкам, соотношение составляет десять к одному, то есть каждый доллар, вложенный в открытое море, приносит 10 долларов прибыли", - комментирует он.

Европейский Союз, выступивший посредником в заключении соглашения, считает его отражением своих приоритетов — устойчивого развития и справедливого распределения морских ресурсов.

Чарлина Вичева, глава директората по морской проблематике Еврокомисии, отмечает прогресс: "Теперь нам нужно сделать усилие в сторону ратификации. В ЕС мы уже довольно хорошо продвинулись к этому в процедурном плане. Я очень надеюсь, что мы сделаем это как можно скорее, наши государства-члены тоже. Имейте в виду: для ратификации необходимы 60 подписей. Почти половина из них может быть обеспечена странами ЕС. Так что мы планируем сделать это как можно быстрее".

Сторонники договора надеются, что он вступит в силу к 2025 году, но пока есть сомнения, что ратификация закончится в срок.

Исследователи же напоминают, что многим морским видам грозит вымирание: океан не может ждать.