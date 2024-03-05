История со счастливым тунцом: как тихоокеанские острова сохраняют свой главный ресурс

В новом выпуске программы "Океан" съёмочная группа Дениса Локтева отправляется на Маршалловы острова. Половину всего тунца в мире ловят в этой части Тихого океана. Но как же крошечные островные государства, зарабатывающие на чужом рыболовстве в их водах, спасают популяцию рыб от чрезмерного вылова?

Маршалловы острова - крошечное тихоокеанское государство, на 98% покрытое водой, на полпути между Австралией и Гавайями.

Половина всех мировых поставок тунца идёт именно отсюда. Атолл Маджуро, столица Маршалловых островов — крупнейший порт морской перевалки этой рыбы.

Как же контролируется столь масштабный промысел?

Съёмочная группа журналиста Euronews Дениса Локтева присоединилась к местной рыбной инспекции, которая проверяет каждое приходящее судно. Ставки высоки: если запасы тунца истощатся, республика и ее тихоокеанские соседи потеряют жизненно важный природный ресурс, залог их развития и надежду на лучшее будущее.

Здесь, на Маршалловых островах, тунец — это больше, чем просто рыба. Это главная опора экономики и местного образа жизни. Но сегодня перед малыми островными государствами Океании стоит вопрос: что будет дальше с запасами тунца —&nbsp;и с жителями островов, которые так от него зависят? Денис Локтев Автор и ведущий программы "Океан"

Автор и ведущий программы "Океан" Денис Локтев на рыболовном сейнере у атолла Маджуро, Маршалловы острова Euronews

Рыболовство под контролем

Проделав короткий путь на моторной лодке в центр атолла, мы поднимаемся на борт сейнера, который провёл месяц в Тихом океане за выловом тунца. Теперь, на стоянке внутри атолла, он перегружает замороженный улов на транспортное судно, которое и доставит рыбу на заграничные консервные заводы.

Весь процесс - под строгим контролем рыбной инспекции. Стивен Доменден, рыболовный инспектор, уточняет: "На каждом судне постоянно присутствует наш наблюдатель. Во время перевалки он следит за процессом, отмечая тоннаж улова. Этим контролем охвачены абсолютно все сейнеры. Мы поднимаемся на борт, говорим с нашим наблюдателем, выясняем, всё ли в порядке с документами и вообще с положением дел на борту”.

Перевалка тунца с двух рыболовных сейнеров на транспортное судно-рефрижератор в атолле Маджуро Euronews

Действительно, чтобы рыболовные суда не вылавливали больше, чем им позволено по лицензии, необходим строгий надзор. Это непростая задача для маленького островного государства, но новые технологии делают ее выполнимой. Центр мониторинга в Маджуро отслеживает движение каждого рыболовного судна, получая нужные бортжурналы в электронном виде.

"Для нас, конечно, тунец - важный источник средств к существованию, основа нашей экономики, наших традиций и культуры, - напоминает Глен Джозеф, директор Управления морских ресурсов Маршалловых островов. - Это часть нашего дома. Вы видели, что представляют собой Маршалловы острова: здесь очень мало ресурсов на суше, но много в океане. Важно управлять ими, поддерживать устойчивость этих запасов”.

Территориальные воды стран-участниц "Соглашения о сотрудничестве по вопросам управления рыболовством, представляющим общий интерес" ("Соглашение Науру") Euronews

Научный подход и региональное единство

Огромная рыболовная зона в западном и центральном Тихом океане охватывает пятую часть планеты, но в плане борьбы с чрезмерным выловом она успешнее, чем любой другой район ловли тунца. Отчасти это результат скрупулёзного сбора данных с рыболовецких судов и работы научных экспедиций, которые, например, помечают рыбу специальными метками и выпускают обратно в океан.

Более того, Маршалловы острова и их соседи договорились о коллективном управлении рыболовством в их территориальных водах. Это снижает экономическую неопределенность, вызванную миграцией тунца, и помогает малым государствам восстановить контроль над этим природным ресурсом.

Глен Джозеф комментирует: "Когда-то ограничений не было вообще: платишь за доступ, приходишь и ловишь! Одну рыбу ты поймал, тысячу или миллион - неважно. Теперь, благодаря ограничениям, бремя ответственности переложено на промысловиков; они должны контролировать свой улов в рамках установленной нами квоты. Это повышает доходы госбюджета, деньги идут на строительство дорог, больниц, школ, создание рабочих мест и экономическое развитие островов".

Тунец высшей категории быстро перерабатывается в филе и доставляется самолётами в США, Канаду и Японию Euronews

Тунец как двигатель экономического роста

Продажа рыболовных лицензий обеспечивает половину госдоходов на Маршалловых островах, 70% на Кирибати и 80% - на Токелау. Но перевалка рыбы в море не создаёт добавленной стоимости на суше, так что Маршалловы острова инвестируют в развитие новых предприятий.

Часть замороженного тунца проходит предварительную обработку в Маджуро — перед последующей отправкой на консервные заводы. А рядом ярусоловы выгружают крупного охлажденного тунца. Это свежайшая рыба класса "сашими", которую в тот же день отправляют самолетами в США, Канаду и Японию.

На перерабатывающем предприятии каждая рыба сортируется по размеру и качеству, а тунец наивысшего сорта разделывается на филе.

Компьютерная система позволяет отследить каждый кусок вплоть до судна, которое выловило эту рыбу. На разделке, требующей точности и скорости, заняты как местные жители, так и рабочие из Филиппин, Китая и других стран.

Сортировка свежевыловленного тунца на фабрике в Маджуро, Маршалловы острова Euronews

Римти Томас, работник предприятия, признается: "Работа мне нравится. Платят хорошо, да и в целом приятно — много рыбы, много друзей, коллег". Еще один сотрудник, Томми Абон, видит свою миссию так: "Мы черпаем саму жизнь из моря. Мы ловим рыбу, и мы живём на средства от промысла. Вот и все, что я могу сказать!"

Маршалловы острова - участники финансируемого ЕС проекта FISH4ACP, направленного на оптимизацию всей цепочки производства тунца. Отрасль стремится достичь стандартов для выхода на европейский рынок, чтобы компенсировать нестабильность мировых цен. Линь Хуэйхэ, менеджер рыболовного предприятия Маршалловых островов, поясняет: "Сейчас цены падают, они очень низкие буквально везде. Поэтому нам нужно больше рынков сбыта, например, рынок ЕС".

Малые островные государства Тихого океана всеми силами поддерживают запасы тунца, но их старания могут пойти прахом по не зависящей от них причине — из-за долгосрочных последствий изменения климата.

Пропадут ли усилия втуне?

Тихоокеанские острова почти не загрязняют атмосферу своими выбросами, но именно по ним сильнее всех бьют изменения климата. Повышение уровня океана приводит к эрозии берегов и наводнениям, а экстремальные погодные явления учащаются.

Страдает и подводная жизнь. Коралловые рифы подвергаются угрозе обесцвечивания, что наносит ущерб морским экосистемам. На Маршалловых островах создают заповедные зоны, чтобы помочь местным видам адаптироваться и выжить.

Коралловые рифы атолла Маджуро, Маршалловы острова Euronews

Учёные опасаются, что климатические изменения могут вытеснить тунца из национальных вод в открытое море: неконтролируемый промысел там лишит островитян нынешних доходов.

Брайант Зебеди, сотрудник сети охраняемых районов, подтверждает: "В связи с изменениями климата существует вероятность миграции тунца в другие зоны. В этом случае здесь будет меньше возможностей для его добычи. Надеемся, что этого не произойдет".

Если планетарные выбросы CO2 не сократятся, улов тунца в территориальных водах малых островных государств может упасть на 20% к 2050 году. Это угроза для их бюджетов. "Ясно, что это станет катастрофой, - говорит Глен Джозеф. - Мы много работали, чтобы достичь сегодняшнего уровня доходов. Мы беспокоимся, что изменение климата может подорвать все эти достижения и пустить их прахом.”

Для местных жителей океан - это их родина. Завтрашний день этих народов зависит от сегодняшних усилий по сохранению здоровья океана.

"Будущее через 10, 20, 50 лет... Я не могу заглядывать настолько далеко, но сегодня мы изо всех сил стараемся, чтобы в этом будущем люди могли продолжать жить и процветать за счет своих ресурсов, оставаясь маршалльцами“, - заключает Брайант Зебеди.