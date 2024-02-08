By Eurof Uppington

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Супермаркеты предлагают дешевые продукты, экономят наше время и позволяют нам участвовать в глобализации рынка продовольствия. За это приходится расплачиваться нашим собственным фермерам, нашей окружающей среде и нашему здоровью, пишет Юроф Аппингтон.

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Сейчас уже все жители Европы, вероятно, знают, что фермеры по всему континенту проводят крупнейшие в этом году акции протеста, используя тяжелую технику и другие средства.

Их требования настолько разнообразны - от повышения цен до уменьшения бюрократических проволочек, от снижения экологических норм до облегчения налогового бремени, - что кажется, их невозможно удовлетворить.

И хотя фермеры "всегда" протестуют против какого-то ущемления, выезжают на своих тракторах на автострады или в европейские столицы и вываливают навоз на пороги бюрократов, сейчас что-то кажется не таким, как прежде.

Нынешнее недовольство, похоже, более глубокое и массовое.

Новый фактор - это необходимость правительства сократить выбросы в атмосферу в рамках политики "зеленого курса": в правилах субсидирования произошли значительные изменения, направленные на укрепление здоровья почвы и биоразнообразия за счет сокращения поголовья животных и уменьшения использования удобрений, пестицидов и гербицидов.

Все это прекрасные цели, которые фермеры, как хранители своей земли, в принципе, поддержали бы.

Но в условиях, когда большинство фермерских хозяйств постоянно находятся на грани банкротства, вынуждены проходить через новые бюрократические препоны, чтобы повторно получить субсидии, от которых они зависят, - это невероятный стресс.

К тому же, если вы считаете, что для получения такого-то урожая вам нужно столько-то удобрений и без них вы разоритесь, а вам говорят сократить их количество, вы тоже будете возмущены.

Приспособиться к этим новым правилам было бы гораздо проще, если бы фермерство было прибыльным бизнесом.

А то, что это не так, объясняется тем, где и как мы покупаем продукты: супермаркеты - это ворота в продовольственную систему, настроенную против тех, кто выращивает то, что мы едим.

У товаров местных фермеров нет рекламного бюджета

В бизнесе власть рождается из концентрации рынка. Наша пищевая промышленность похожа на песочные часы: миллионы потребителей внизу и тысячи производителей вверхe, но в центре каждого национального рынка сидит горстка доминирующих брендов супермаркетов и такое же количество владельцев брендов переработанных продуктов, таких как Nestlé, Kraft и Pepsico.

Эти супермаркеты и переработчики используют свою рыночную власть для увеличения прибыли за счет своих поставщиков - фермеров, а также своих потребителей - нас.

Молоко, говядина или помидоры местных фермеров являются небрендовыми товарами, которые супермаркетам, возможно, придется выбросить, если они не смогут продать: они не видят причин платить больше, и у них есть все основания снижать цены на эти категории настолько, насколько это возможно.

Тележка с продуктами в супермаркете в Лондоне AP Photo/Alastair Grant

Супермаркеты могут управлять даже крупными продуктовыми брендами. Они предпочитают продавать продукты с длительным сроком хранения и высокой маржой, от поставщиков, которые делают для них маркетинг.

Так, например, компания Nestlé платит миллионы за рекламу шоколадного молока Nesquick на телевидении, стимулируя спрос на этот бренд, а затем платит сети Tesco реальные деньги за то, чтобы оно стояло на полках на уровне глаз, над другим шоколадным молоком.

У молока, говядины или помидоров местных фермеров нет рекламного бюджета. Это небрендированные товары, которые супермаркеты выбросят, если не смогут продать: они не видят причин платить, и, напротив, много причин, чтобы максимально снизить цены на эти категории.

Низкие цены и удобство делают нас соучастниками

То, как супермаркеты продают продукты, влияет на то, что мы едим. Если пройтись по магазину, то на глаза попадутся продукты, как правило, прошедшие сильную обработку, завернутые в яркую упаковку с мультяшными тиграми и кроликами.

Это продукты длительного хранения, которые производят партнеры супермаркетов. Здоровые, цельные продукты не попадают в поле зрения. За годы господства супермаркетов в Европе и США увеличилось потребление гиперпереработанных продуктов, что делает нас более болезненными.

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То, как продают супермаркеты, влияет и на то, что выращивают фермеры. Не имея возможности дифференцировать свою продукцию и находясь под сильным ценовым давлением, фермеры были вынуждены выращивать продукцию, ориентируясь на объем, а не на вкус или питательность.

Супермаркеты позволяют нам участвовать в глобальном рынке продуктов питания, где мы можем получать клубнику из Перу зимой и дешевые калории из бразильской сои круглый год. Только за это расплачиваются наши собственные фермеры, наша окружающая среда и наше здоровье.

Фермер греется у костра на акции протеста под Миланом, февраль 2024 года AP Photo/Luca Bruno

Сосредоточившись за последние полвека на урожайности, современное сельское хозяйство опустошило угодья и водные ресурсы Европы из-за стока питательных веществ, уничтожения среды обитания и потери биоразнообразия в результате применения химикатов.

Однако давайте не будем винить Carrefour и Coop во всех бедах планеты. Мы тоже причастны к этому, подкупленные дешевыми ценами и, прежде всего, удобством иметь все необходимое для еженедельных покупок в одном месте.

Супермаркеты экономят наше время. Благодаря им мы также тратим на еду меньше, чем когда-либо прежде, хотя продовольственная инфляция несколько увеличила этот показатель.

Супермаркеты позволяют нам участвовать в глобализированном рынке продуктов питания, где зимой можно купить клубнику из Перу, а круглый год - дешевые калории из бразильской сои. За это приходится расплачиваться нашим собственным фермерам, нашей окружающей среде и нашему здоровью.

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Так что же делать?

Фермеры не должны брать на себя дополнительные расходы

Во-первых, заставлять фермеров платить за "зеленый" переход явно несправедливо и нецелесообразно. Правительства и потребители должны поддерживать их, насколько это возможно.

Многие супермаркеты тоже понимают эту проблему и прилагают усилия к тому, чтобы закупать продукцию на местах и указывать в своих маркетинговых материалах фермеров, которые их поставляют.

Но это дело добровольное; для успеха нам нужны новые бизнес-модели, которые локализуют и декоммодифицируют продукты питания, как, например, компания Ooooby в Великобритании, которая создает местные хабы, доставляющие овощные коробки от мелких фермеров. Мой собственный стартап связывает рестораны в Швейцарии с производителями оливкового масла в Греции, Испании и Португалии.

Но это трудно. Чтобы добиться успеха, эти модели должны найти способ преодолеть преимущество супермаркетов в цене и удобстве.

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Просвещение потребителей может помочь в борьбе с маржой, но это требует времени. Доставка продуктов - это очень удобно, но требует дополнительных затрат. Пока не появится новая технология, способная изменить парадигму, мы застрянем в супермаркетах.

Вот почему мы также зациклились на политике как единственном инструменте изменения ситуации.

Чем больше поддержки фермеры смогут получить от политиков, тем лучше, но нельзя переходить от одного краткосрочного решения к другому.

Необходимо правильное системное мышление, чтобы соединить воедино решение проблем фермеров и насущную необходимость восстановления окружающей среды. Они не должны быть противоположными.

Юроф Уппингтон - генеральный директор и основатель компании Amfora, швейцарского импортера оливкового масла экстра-класса.

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