"Все на забастовку": испанские фермеры поддержали коллег по ЕС

By Euronews

Фермеры Испании, недовольные "зелеными" инициативами Евросоюза в рамках Единой сельхозполитики, присоединились к коллегам из других стран в протестном движении. Они требуют от ЕС большей гибкости законодательства и защиты от дешевого импорта.

"Не можем больше терпеть!"

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Карлос Фернандес, фермер и представитель ассоциации агропроизводителей ASAJA, вспоминает: "В 2023 году мы получили самую дорогую в истории кампанию по производству зерновых и одновременно самый низкий за долгие годы уровень осадков. Это создало идеальные условия для протеста, мы, наконец, готовы сказать, что не можем больше терпеть!"

Испанские фермеры утверждают: экологические инициативы ЕС в сочетании с подорожавшими топливом, электричеством и удобрениями сводят на нет прибыльность в агросекторе. "Конечно, мы хотим производить продукцию без вреда для окружающей среды, но крайний экологический фундаментализм, который защищает только планету, оставляя беззащитными нас, не является устойчивым в долгосрочной перспективе", - комментирует Фернандес.

Конечно, мы хотим производить продукцию без вреда для окружающей среды, но крайний экологический фундаментализм, который защищает только планету, оставляя беззащитными нас, не является устойчивым в долгосрочной перспективе". Карлос Фернандес, фермер.

"Без фермеров нет еды"

Профсоюзы призвали к забастовке испанских аграриев с четверга, но многие не стали ждать отмашки и уже накануне вышли на дороги со своими тракторами, затруднив движение транспорта по всей стране (в Жироне близ французской границы на тракторах висят плакаты "Без фермеров нет еды").

Протесты аграриев подержали и испанские транспортники. В фокусе их внимания - порты, куда привозят сельхозпродукцию из третьих стран. Бастующие требуют, чтобы она соответствовала тем же критериям экологической и пищевой безопасности, что и ассортимент местного производства.

Фермеры уверяют, что забастовки не прекратятся, пока Брюссель не прислушается к их требованиям. "Протесты, прокатившиеся по Европе - проявление разрыва между городской и сельской Европой, оказавшейся между двух огней: последствиями изменения климата и "зеленой" политикой, необходимой для борьбы с ним... Эта тема, как ожидается, сыграет решающую роль на предстоящих европейских выборах", - резюмирует из Мадрида наш корреспондент Хайме Веласкес.