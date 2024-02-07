Итальянские фермеры собираются продолжить протест в Риме

С протестующими поговорила корреспондент Euronews Джорджа Орланди.

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Итальянские фермеры присоединились к охватившим Европу протестам.

Они говорят весь сельскохозяйственный сектор, который когда-то считался сильной стороной итальянской экономики, уже не так прибылен, как раньше.

Они также недовольны политикой ЕС по защите окружающей среды и воспринимают дешевый иностранный импорт как нечестную конкуренцию. Ситуацию ухудшила инфляция.

"Мы находимся в часе езды от Рима, и это одна из групп, собравшихся на окраине города. Они находятся здесь уже несколько дней, спят в своих тракторах и ждут, когда к протестам присоединятся другие тракторы из разных уголков Италии. Их цель — провести более масштабный митинг, прежде чем провести еще более масштабную демонстрацию в итальянской столице в ближайшие несколько дней. Они говорят, что не хотят сдаваться и полны решимости дойти до здания парламента", — передает корреспондент Euronews Джорджа Орланди.

Основное требование итальянских аграриев — ужесточение регулирования импорта. Отмена пошлин на украинскую продукцию в результате войны резко сократила их прибыль.

"Прибыль за прошлый год упала на 70% из-за роста стоимости технических средств и затрат, связанных с машинами. Как я уже сказал, все эти факторы сократили наш заработок. В принципе, я бы сказал, что прибыли, к сожалению, уже нет. Мы продолжаем терять деньги. Поэтому мы должны принять меры и заставить себя быть услышанными, иначе нам, возможно, придется закрыть весь сектор", — говорит фермер Маурицио Сенигальези.

Большинство фермеров прибыли из центральной Италии. Некоторым из них потребовалось более 10 часов, чтобы добраться сюда. Говорят, оно того стоило.

"Они никогда нас не слушали. Я никогда не думал, что нам придется к этому прийти… но мы так решили. Мы не можем уйти отсюда с пустыми руками, мы должны добиться чего-то, дальше так продолжаться не может", — говорит фермер Давиде Гуаргуальини.

Протестующие фермеры надеются, что к концу недели в столицу прибудут около 2000 тракторов, готовых принять участие в демонстрации.