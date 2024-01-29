Что не устраивает европейских фермеров?

Европейские фермеры добиваются увеличения своих доходов. Правительствам трудно удовлетворять их требования и при этом бороться с изменениями климата

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Не спадает волна протеста европейских фермеров. За последние полтора года она прокатилась по 15 странам Евросоюза. Все началось в Нидерландах с митингов против планов правительства уменьшить выбросы в атмосферу азота за счет сокращения поголовья скота, которое может вести к банкротству хозяйств. Затем этот лозунг подхватили труженики села в Ирландии и Бельгии. В Румынии и Польше они осуждают не облагаемый пошлинами импорт украинских зерновых, который подрывает местные рынки. В Германии аграро-промышленный комплекс выступает против отмены в 2026 году налоговых льгот на дизельное топливо и введения экологических стандартов ЕС. С немецкими коллегами в этом солидарны французы. Хотя поводы для недовольства в разных странах варьируются, почти все фермеры добиваются повышения своих доходов и ослабления мер по борьбе с изменением климата.

Об этом рассказал в интервью Euronews представитель представитель европейского аграрного профсоюза FarmEurope Люк Верне:

Требования в отношении окружающей среды ужесточаются, но в то же время резко упала общественная поддержка мепроприятий по её охране. Простой подсчет показывает, что в период с 2003 по 2023 год объём прямых субсидий снизился на 37%. Эта государственная помощь составляет более половины среднего дохода фермеров по Европе.

Напряженность в сельскохозяйственном секторе ЕС усилилась после принятия странами-членами так называемой "Зелёной сделки". В неё входит, в частности, программа "С фермы на вилку», призванная не только снабжать европейцев свежей едой, но и свести к минимуму ущерб для природы.

Снова Люк Верне:

"С фермы на вилку" изначально задумывалась как стратегия, которая улучшит нашу отрасль, навяжет ей высокие стандарты качества. Предполагалось, что требовательные потребители будут платить больше за чистые продукты питания, банкиры поддержат их производство своими дешёвыми деньгами, и в сельское хозяйство хлынут инвестиции. Надо признать, что это уравнение сегодня решить уже невозможно. Граждане отказываются от более дорогих продуктов, органический сектор испытывает серьёзные трудности. К этому дню закончился период дешёвого капитала, который можно вкладывать в земледелие и животноводство. Всё это теперь в прошлом.

Председательствующая в Евросоюзе Бельгия предлагает пересмотреть в ближайшем будущем Единую сельскохозяйственную политику ЕС.

Министр сельского хозяйства Бельгии Давид Кларинваль:

Мы собираемся сделать сравнительный анализ того, как всё было устроено в прошлом году. На основе результатов этого анализа мы выясним, где, какая аграрная практика была наиболее эффективной. Мы также исправим замеченные недостатки в отдельных странах и начнём процесс коррекции на европейском уровне.

Единая сельскохозяйственная политика ЕС остается крупнейшей статьей союзных расходов. Фермеры убеждены, что эту отрасль нельзя переводить на принципы свободного рынка. Задача стран-членов состоит в том, чтобы найти верный баланс между своими климатическими амбициями и экономической реальностью.