By Euronews и Associated Press

Европейские фермеры продолжают протестовать. Они недовольны инфляцией, иностранной конкуренции и мерами ЕС, введенными для защиты климата

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Фермеров многих европейских стран вдохновляют примеры их коллег, и цепная реакция протестов наблюдается по всему ЕС. Впрочем, пока эти акции менее масштабны, чем недавние протесты во Франции.

В Германии тракторы намеревались заблокировать подъезды к аэропорту Франкфурта-на-Майне, одному из крупнейших в Евролпе пересадочных узлов. Для участия в акции было заявлено около двух тысяч машин, но в итоге, по данным полиции, приехало только около четырехсот. У пассажиров возникли некоторые проблемы с доступом к терминалам, но серьезных перебоев в работе не зафиксировано.

Одним из ключевых вопросов для немецких производителей остается конец действия налоговых льгот на сельскохозяйственное дизельное топливо.

В швейцарской Женеве более 30 фермеров въехали на тракторах прямо в центр города, чтобы потребовать справедливой оплаты своего труда. Их главная проблема - недовольство огромными и непрозрачными наценками крупных супермаркетов, из-за которых продукты питания выглядят дорогими, в то время как реальные затраты на производство и прибыль фермеров совсем не таковы.

Протесты не прекращаются в Италии.

В греческих Салониках разгневанные фермеры выбрасывали свою продукцию прямо на землю, утверждая, что это практически то же самое, что реализовывать ее, - прибыли они почти не получают. Фермеры из разных регионов Греции несли гробы и черные флаги, утверждая, "растущие производственные затраты поставили фермеров на грань катастрофы".

Греческие фермеры, прибывшие в субботу в Салоники из Фессалии, высыпали каштаны и яблоки на тротуар у сельскохозяйственной ярмарки и пообещали усилить протесты после общего собрания во вторник.

В последние месяцы подобные протесты охватили Европу, когда фермеры по всему континенту выходят на улицы со своими претензиями по поводу инфляции, "нечестной" иностранной конкуренции и "зеленой повесткой" ЕС.

"Миллионы евро, которые, по словам премьер-министра, он дает нам для снижения производственных затрат, - это ничтожные деньги", - говорит Костас Тзелас, руководитель федерации фермеров из Фессалии, говоря об обещаниях поддержки со стороны премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Премьер-министр "ничего не сказал о том, что мы потеряем доходы от Единой сельскохозяйственной политики (Европейского союза). Если он хочет, чтобы мы остались в Греции и не эмигрировали, он должен решить наши проблемы", - добавил он.

Фермеры из Фессалии уехали после акции протеста, а фермеры из северной Греции уберут свои тракторы в воскресенье. Но во вторник они, а также другие фермеры со всей Греции соберутся снова и, скорее всего, примут решение об эскалации движения, включая блокирование автомагистралей.

Фермеры отвергли предложение правительства о встрече с Мицотакисом, назвав это мероприятием для фотосессии.

"Последнее, что нас волнует, - это встреча с премьер-министром", - сказал Тзелас.