Французские сети супермаркетов предупреждают о "шринкфляции"

By Euronews

Сети Carrefour и Intermarché установили таблички с предупреждениями возле продуктов, производители которых уменьшили объем упаковки ради экономии. Среди них — PepsiCo, Nestle и Unilever.

Французские сети супермаркетов Carrefour и Intermarché начали размещать на полках предупреждения о том, что некоторые продукты стали жертвами "шринкфляции" — феномена, когда производитель уменьшает объем упаковки, оставляя цену прежней или вообще поднимая её.

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К примеру, объем бутылки холодного чая Lipton Ice Tea со вкусом персика от PepsiCo теперь не 1,5 литра, как было раньше, а 1,25 л. Таким образом стоимость литра напитка увеличилось на 40%, подсчитали в Carrefour.

Кроме PepsiCo Carrefour обвинил в "шринкфляции" таких гигантов, как Nestle и Unilever, а также швейцарского производителя шоколада Lindt. "Объем этого продукта снизился, но цена, установленная нашим поставщиком, выросла", — гласят таблички в магазинах французской сети.

При этом критики отмечают, что акции такого рода могут испортить отношения между поставщиками и ритейлерами. Другие обвиняют Carrefour в лицемерии, напоминая, что сама сеть периодически использует стратегию "шринкфляции" в отношении продуктов своего бренда.

В свою очередь министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал "шринкфляцию" "скандальным мошенничеством". По его словам, сейчас ведомство готовит законопроект, который обяжет производителей "очень заметно" указывать изменившийся объем на схожей упаковке.