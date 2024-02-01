Протесты греческих фермеров в Салониках

Греческие фермеры устроили акцию протеста в Салониках, где в эти дни проходит сельскохозяйственная выставка. Они говорят, что новая Единая сельскохозяйственная политика ЕС убивает их отрасль.

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Черные флаги, громкие гудки, а на тракторах - гробы: манифестация фермеров в греческих Салониках похожа на акции протеста сельскохозяйственных работников в других европейских странах.

300 тракторов въехали с трех разных направлений и встретились в центре второго по величине города Греции, а затем направились в зал HELLEXPO, где проходит выставка Agrotica.

Несмотря на местные особенности, требования греческих фермеров также сходны с требованиями их европейских коллег. Они утверждают, что новая Единая сельскохозяйственная политика ЕС с сокращением субсидий, ростом издержек производства и недобросовестной конкуренцией со странами, не входящими в Еворосюз, вкупе с соглашениями о свободной торговле, убивает их отрасль.

Диамантис Диамантопулос, президент фермерской ассоциации "Серрес":

"Мы слышим, как ЕС говорит о своей зелёной повестке дня. Но в то же время мы видим практически безграничный импорт из третьих стран без каких-либо проверок. Мы видим, например, картофель из Египта, но не знаем, как и какими средствами он производится; мы видим помидоры из Туниса, чеснок и лимоны из Турции и пр. Что касается торговли в нашей стране, то мы играем по нечестным правилам".

Яннис Панагис, вице-президент фермерской ассоциации "Серрес":

"Воображаемые и преднамеренные границы, которые годами создавалось каждым правительством между социальными группами, должны в какой-то момент быть отменены. Сегодня мы пришли, чтобы стать стеной, подобной Китайской стене, фронтом сопротивления, потому что это печально известное клише-выражение, которое вы так часто слышите о росте цен по пути от поля до полки, убивает и нас, производителей, и вас, потребителей".

Демонстранты твердо намерены продолжать акции протеста всё то время, как будет длиться сельскохозяйственнаявыставкаAgrotica, то есть до вечера воскресенья.