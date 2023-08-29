"Пережить встречу с человеком": морская фауна нуждается в защите

Долгоживущие морские обитатели, такие как черепахи, дельфины и киты, относятся к охраняемым видам. Человек, будучи их главной угрозой, может стать и их спасением.

Каждое утро, с первыми лучами солнца, волонтёры греческой организации "АРХЕЛОН" (ΑΡΧΕΛΩΝ) выходят осматривать пляжи Кипариссийского залива на западе Пелопоннеса. Это крупнейший в Средиземноморье ареал гнездования морских черепах, часть европейской эко-сети "Natura 2000".

След черепахи быстро привёл группу к свежей кладке яиц. Михалис Сурулидис и волонтёры из его команды осторожно исследуют гнездо и устанавливают металлическую сетку для защиты от собак и других угроз, связанных с присутствием человека.

"АРХЕЛОН" ведёт эту работу уже 40 лет. В начале пути в этом районе насчитывалось около 600 гнёзд. Сейчас результаты поистине обнадёживают.

"Сейчас у нас 5000 гнезд в радиусе 12,5 километров, – отмечает Михалис. – Так что это действительно показывает, насколько важна работа, которую мы здесь проводим".

Чтобы выжить в сегодняшнем море с его многочисленными опасностями, черепахам необходима помощь человека.

Я очень люблю морских черепах! Эти дикие животные появились ещё во времена динозавров, и до сих пор, из года в год, мы можем наблюдать их на этих пляжах. Главная опасность для них, их главный хищник – это человек. Но, на мой взгляд, раз уж мы являемся главной угрозой для черепах, мы также можем их спасти. Михалис Сурулидис управляющий проектами на Западном Пелопоннесе, природоохранная организация "АРХЕЛОН"

В пригороде Афин Глифаде работает Центр спасения морских черепах – настоящая больница "АРХЕЛОНА" для раненых и больных животных. Их сюда привозят со всей Греции, в день нашего визита здесь проходили реабилитацию 29 пациентов.

У многих из них серьёзные травмы. На лечение понадобятся годы работы десятков волонтёров и специалистов-ветеринаров.

"Черепахи не угрожают улову"

Морские черепахи относятся к охраняемым животным, но зачастую столкновение с пластиковым мусором, рыбацкими снастями или враждебно настроенными рыболовами заканчивается для них плачевно.

"К сожалению, большинство животных поступают к нам с умышленными травмами, в основном в области головы, – поясняет Ирини Касимати, специалист по спасению и реабилитации. – Также обычно мы фиксируем шрамы или повреждения в области передних ласт. Это означает, что они запутались в рыболовных сетях, и люди, пытаясь их вытащить силой, наносят им травмы. Это, конечно, непростительно. Есть случаи, когда морские черепахи запутываются в рыболовных сетях, заглатывают крючки или леску".

Центр открыт для посетителей. "АРХЕЛОН" существует благодаря частным пожертвованиям и поддержке международных организаций, в том числе ЕС. Одна из его целей – массовое просвещение: рыбаки должны знать, что морские черепахи не вредят их уловам и что обращаться с ними необходимо бережно. Кроме того, на сайте организации любой желающий может взять шефство над одной из проходящих реабилитацию особей, чтобы помочь деньгами восстановлению черепахи и её возвращению в открытое море.

У каждого животного, которое попадает сюда, есть своя история. Чтобы выздороветь, каждому требуется уникальный подход. Поэтому, когда мы выпускам черепах, – это непередаваемое чувство, которое только можно испытать в нашей работе. Ирини Касимати специалист по спасению и реабилитации, природоохранная организация "АРХЕЛОН"

Морские черепахи – в числе целого ряда медленнорастущих и долгоживущих морских видов, чьё будущее вызывает беспокойство биологов.

"Многие морские обитатели, которые раньше водились в изобилии, теперь находятся под угрозой исчезновения. Что же к этому привело и что можем сделать мы, чтобы помочь им?" Денис Локтье корреспондент Euronews

"Пережить встречу с человеком"

Delfini Del Ponente – одна из ассоциаций западной Лигурии, которые непрерывно изучают местные популяции китообразных и других представителей морской фауны. На этом участке итальянского побережья, недалеко от французской границы, встречается необычно много дельфинов и даже китов. Активисты скрупулёзно фиксируют появления млекопитающих, чтобы точнее определить важные природные зоны, нуждающиеся в особой защите – прежде всего, от опасных видов рыболовства и судоходства.

"Эти прибрежные обитатели живут в зоне, на которую сильно влияет деятельность человека, например, рыболовство и судоходство, – говорит вице-президент организации Элена Фонтанези. – Очень важно оценить состояние их здоровья и численность популяции, чтобы помочь в их защите. Среди животных, которых мы выявляем и отслеживаем, есть те, кто пострадал от столкновения с гребными винтами и лодочными моторами. Некоторые случайно попадали в сети, и им удалось пережить эту встречу с человеком".

Почему же это происходит?

"Пугала" для дельфинов

Испанская организация Submon вместе с местными рыболовами недавно провела исследования при помощи подводных видеокамер на севере Каталонии. Похожие эксперименты в Средиземном и Чёрном морях поставили и учёные из GFCM (Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземноморье).

Видеокамеры зафиксировали, как дельфины опасно приближаются к протянутым сетям, чтобы перехватить запутавшуюся рыбу. Они прокусывают сети, нанося рыболовам ущерб в сотни и тысячи евро и рискуя самим застрять в порванных снастях. Дельфины становятся незваными гостями и на офшорных аквафермах, подвергая стрессу разводимую там рыбу.

В ходе четырёхлетнего проекта GFCM и ACCOBAMS испытывались средства отпугивания дельфинов – от акустических "пингеров" до блестящих компакт-дисков или бутылок, закреплённых на сетях, но уверенности в эффективности таких методов пока нет.

В результате китообразные продолжают попадать в сети и сталкиваться с рыболовными судами, получая травмы и оказываясь выброшенными на берег. Но даже в этом случае многим из них можно помочь – если действовать правильно.

Экстренная помощь застрявшим на мели

У берегов Лигурии, на мелководье, дельфины терпят бедствие не менее 10 раз в год. В прибрежной коммуне Империя, проходит учебное занятие европейского проекта Life DELFI.

Одна из его целей – создание групп быстрого реагирования для помощи дельфинам, выброшенным на берег. Активисты зоозащитных организаций, сотрудники береговых служб и другие специалисты проходят такие тренировки под руководством ветеринаров.

Ежегодно только в регионе Лигурия мы регистрируем около 10-15 ЧП, связанных с выбросом дельфинов на берег. Мы учим тому, как подойти к дельфину, оказавшемуся на мели, какие первые спасательные процедуры следует предпринять, например, поместить дельфина в тень, а также как наблюдать за его физиологическим поведением и не нанести ему вреда. Никола Пуссини ветеринар Экспериментального зоопрофилактического института Пьемонта, Лигурии и Валле д'Аоста.

Морские животные в Европе и во всём мире сталкиваются с растущими проблемами – от последствий рыболовства до загрязнения окружающей среды и изменения климата. Только объединив усилия активистов, волонтёров, учёных, рыбаков и всего общества, мы сможем дать уязвимым видам морской фауны больше шансов на выживание.

"Решения уже есть, – уверен Гвидо Пьетролуонго из Университета Падуи,– и нам нужно только применить их для сохранения этих замечательных созданий, которые наполняют нашу работу смыслом и дарят нам радость и надежду на то, что юное поколение позаботится о них".