От удушья цыплят до свиного каннибализма: тепловые волны и их влияние на животноводство

Тепловой стресс поражает и домашний скот: как мы можем адаптировать наши продовольственные системы для улучшения условий содержания животных?

Европа пережила самый жаркий июль за всю историю наблюдений.

Последствия для человека в плане работы, туризма и здоровья были очевидны. Но от сильного теплового стресса страдал и домашний скот.

Новые данные, полученные британским издательством Carbon Brief, свидетельствуют о разрушительном воздействии экстремальной жары на сельскохозяйственных животных во время резкого повышения температуры прошлым летом.

В июле 2022 года температура воздуха в Великобритании впервые в истории достигла 40°C. Тогда в один день почти 10 000 цыплят погибли от теплового стресса во время поездки на бойню, сообщает Carbon Brief.

А в целом с июня по август 2022 года при транспортировке погибло 18 500 цыплят, за тот же период предыдущего года - всего 325.

Воздействие жары ощутили на себе и свиньи, что привело к "каннибалистическому поведению" среди них. В одном из таких случаев погибло не менее десятка животных.

За этими тревожными цифрами кроются тесные, плохо проветриваемые помещения, в которых находятся животные при транспортировке и на фермах. Они также указывают на острую необходимость улучшения условий содержания в связи с продолжающимся ростом температуры.

А что, если предлагаемые решения усугубят проблему?

Решения по охлаждению требуют огромного количества энергии

По оценкам ООН, мировая продовольственная система уже является одним из основных источников выбросов парниковых газов, составляя около трети всех антропогенных выбросов.

Примерно пятая часть выбросов приходится на продукты питания животного происхождения, говорит Атул Джайн, профессор кафедры атмосферных наук Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, изучающий взаимодействие климата и деятельности человека, в частности, сельского хозяйства.

Если мы существенно не сократим выбросы, то потепление на планете будет продолжаться.

Один из самых простых способов уменьшить жаркие и тесные условия транспортировки - это поместить меньшее количество животных в каждый грузовик, что означает увеличение количества автомобилей на дорогах и выбросов.

В то же время на фермах техника, предназначенная для регулирования температуры, также расходует топливо.

"Вентиляторы и кондиционеры очень дороги не только в установке, но и в потреблении электроэнергии", - говорит д-р Мишель Шак, ветеринар молочной фермы в Аризоне.

Другие решения, используемые в США, включают приложения, прогнозирующие комфортное состояние животных в жару, охлаждающие подставки с компьютерным управлением и кондиционеры в коровниках.

Тепловой стресс влияет не только на благополучие животных, но и на бизнес. По данным исследования 2022 года, опубликованного в журнале Lancet Planetary Health, он может повлиять на увеличение веса, надои и плодовитость крупного рогатого скота. Это может привести к убыткам в размере более 36 млрд. евро к концу века.

"Мы хотим охладить коров, но мы также должны признать, что мы хотим быть экологически устойчивыми", - говорит Джеки Боерман, доцент кафедры зоотехнии Университета Пердью (штат Индиана). Эти две идеи "иногда немного противоречат друг другу", добавляет она.

Многие из этих технологий недоступны и для более бедных стран, которые, как правило, вносят наименьший вклад в изменение климата, но сталкиваются с его наиболее тяжелыми последствиями.

Исследование показало, что потери крупного рогатого скота от теплового стресса в большинстве тропических регионов будут гораздо выше, чем в регионах с умеренным климатом, что связано с более сильным воздействием климата и относительно более высокой ценой мер по адаптации к изменению климата.

Коровы пьют воду в коровнике на молочной ферме в Нью-Вене, штат Айова. AP Photo/Charlie Neibergall

Как улучшить условия содержания животных и снизить выбросы?

По словам Джеральда Нельсона, заслуженного профессора Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне и соавтора исследования, опубликованного в журнале Lancet, такие простые вещи, как теневые конструкции и дополнительные запасы воды, могут существенно изменить ситуацию при адаптации к жаре. Он также считает, что помочь может и переход на более теплоустойчивые породы животных.

Использование солнечной энергии или других видов экологически чистой энергии на фермах может снизить затраты и выбросы на охлаждение.

Однако сокращение потребления мяса и молочных продуктов - это самый прямой путь к снижению выбросов от индустрии продовольствия.

По данным национального исследования, недавно проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний США, веганская диета, то есть отказ от животной пищи, приводит к образованию всего 0,7 кг углекислого газа на 1000 потребляемых калорий. Кетодиета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, как правило, содержащая большое количество продуктов животного происхождения, приводит к образованию почти 3 кг углекислого газа на 1000 калорий.

Новые разработки в области лабораторного выращивания мяса также могут помочь снизить нашу зависимость от сельскохозяйственных продуктов. В прошлом году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило для употребления в пищу выращенный куриный продукт. В ближайшее время он будет доступен в ресторанах Сан-Франциско и Вашингтона.