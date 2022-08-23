Традиционные методы хозяйства спасают окружающую среду

Старинные методы ловли моллюсков в Галисии

Каждое утро небольшие рыболовецкие суда выходят из порта Буэу, расположенного в испанском регионе Галисия, чтобы заняться промыслом морских черенков, обитающих в районе острова Онс. Промысел в этой природоохранной зоне регулируется строгими правилами.

31-летний Хесус Пиларте Вилар занимается ловлей морских черенков уже пять лет. Как и другие местные рыбаки, он не использует при этом снасти, которые могли бы причинить вред морскому дну. Вместо этого он ныряет под воду и извлекает моллюсков из песка вручную:

«Так гораздо лучше с экологической точки зрения, потому что мы не портим дно. Мы не наносим вред другим организмам. Мы дышим с помощью акваланга, ищем глазами морских черенков и собираем их руками. Делаем мы это более избирательно. Забираем только достаточно крупных, годных для продажи».

Использование традиционных методов промысла позволило его рыболовецкой компании получить от Морского Попечительского совета сертификат о соответствии экологическим нормам. Рабочий день здесь не очень долгий, так как каждый собиратель в праве собрать не более 15 кг моллюсков. Этот процесс находится под постоянным контролем со стороны других рыбаков и государственных органов. Чем объясняется такая строгость?

Несколько лет назад атлантические острова Галисии и прилегающие к ним воды получили статус национального парка. Уникальной экосистеме этих архипелагов требуется постоянная защита. Администрации парка пришлось ограничить количество туристов на островах и договариваться с местными рыбаками.

«Если рыбаки увидят, что охрана природы приносит пользу им самим и их семьям, выиграют все, — уверен директор и куратор национального парка Хосе Антонио Фернандес Боусас. — Тогда они смогут заниматься промыслом еще много лет, популяции проживающих здесь птиц и рыб не уменьшатся, а туристы, которые тоже являются часть нашей экосистемы, продолжат приезжать в нашу охранную зону».

На острова в Атлантическом океане с их песчаными пляжами каждый день съезжаются тысячи туристов. Это позволяет местным рыбакам получать дополнительный заработок на фоне сокращения объемов промысла. Для рыбаков были организованы курсы экскурсоводов.

«Как только были созданы эти курсы, мы стали учить рыбаков, как передавать туристам знания об экологии, — рассказывает координатор курсов Лаура Ниэто. — Это очень важно в контексте национального парка».

Сотни местных рыбаков и собирателей моллюсков занимаются на курсах по «пескатуризму», благодаря поддержке со стороны Европейского фонда мореплавания, рыболовства и аквакультуры.

Хавьер Коста записался на курсы одним из первых. Он работает на небольшом судне для ярусового лова, которая теперь также может брать на борт до четырех пассажиров. Пескатуристы могут наблюдать за работой рыбаков, знакомиться с жизнью на море и любоваться видами атлантических островов. По словам Хавьера, за последний год свыше 50 туристов познакомились на их судне с тем, как рыболовство может безопасно сосуществовать с хрупкой экосистемой:

«Я принимаю участие в этом проекте, чтобы все могли видеть, что мы заботимся о парке и его ресурсах. Рыболовством мы здесь занимаемся уже много веков».

Традиционные методы рыбоводства в Чехии

Но поддержание традиционного рыболовства приносит пользу не только приморским жителям. Континентальная Чехия богата прудами, в которых рыбу разводят со Средних веков. Эти водоемы находятся в ведении рыбоводческих хозяйств.

«Эти пруды очень важны для окружающей среды и для ландшафта, потому что они создают микроклимат, — уверен хозяин одного из таких хозяйств Ольдржих Пеха. — От них поднимается пар, который служит украшением пейзажа и полезен для окружающих фермеров».

Ученые помогают усовершенствовать методы разведения рыбы и сохранить пруды, которые приносят столько пользы местной экосистеме.

«Они помогают разнообразию животных и растений в окру́ге, а также защищают города и деревни от наводнений, — объясняет Ян Мраз, руководитель научной программы по исследованию экологических методов рыбоводства в Южно-чешском университете в Чешских Будеёвицах. — Мы пытаемся найти оптимальное соотношение между производством, приносящем пользу фермерам, и водоохранными мероприятиями».

В отличие от промышленных методов рыбоводства рыба здесь не собирается большой массой в тесном пространстве. Поэтому и вода не сильно загрязняется. В исследовательском центре CENAKVA в Южно-Чешском крае реализуется несколько программ поддержки традиционного рыбоводства. Здесь выводят породы рыб, наиболее подходящие для рыбных хозяйств экстенсивного типа. По словам Давида Гелы, руководителя Центра рыбной генетики Южно-чешского университета, это позволит поместить меньше рыб в пруд и получить столько же продукции, как и в плотно населенных прудах с большим количеством кормов.

Чешские ученые стремятся совместить разведение рыб с растениеводством в рамках хозяйств замкнутого цикла. Некоторые методы рыбоводства загрязняют воду отходами, которые могут пойти на пользу.

Экспериментальное гидропонное устройство использует богатую питательными веществами воду из прудов для полива салата, помидоров и других парниковых растений. Как объясняет биолог Кушик Рой, эта система перерабатывает отходы, которые рыбы оставляют в пруду. В результате на небольшом пространстве ученые выращивают больше еды, используя меньше воды и кормов, и с меньшим количеством выбросов».

Свою пользу получает и народное здравоохранение. В реализации проекта участвует детский сад «Квитек», в которой детей кормят самыми разными рыбными блюдами.

«Мы знаем, что вкус вырабатывается в раннем детстве, — говорит Ян Мраз. — Мы уделяем особое внимание детям, потому что, привыкнув есть и полюбив рыбу в этом возрасте, они будут это делать всю жизнь».

Потребление рыбы в Чехии — одно из самых низких в Европе. Исследователи изучают, какой вкус, форму и цвет рыбы дети предпочитают больше всего. По словам директора детского сада Маглалены Марешовой, за четыре года участия в проекте большинство детей привыкли к рыбным блюдам. Сейчас они уже знают, что у рыбы бывает разный вкус и что она полезна для здоровья.

Таким образом традиционные методы рыболовства и рыбоводства работают на благо детей и природы.