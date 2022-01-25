Исследование рыбных запасов европейских морей

Квоты на вылов рыбы вызывают горячие споры. Но никто не спорит с тем, что морские ресурсы нужно использовать разумно. Исследовательские суда собирают данные, помогающие сберечь и моря, и рыболовство.

Подсчет мальков

Каждый год, на протяжении шести недель, ирландское исследовательское судно Celtic Explorerведет работу на атлантическом шельфе Ирландии, исследуя 170 точек на навигационной карте.

Команда ученых Морского института занимается вопросом, на который можно ответить, только изучив улов рыбы, — сколько рыб здесь родилось за последний год? Достаточно ли многочисленно это новое поколение, чтобы заместить рыбу, выловленную из моря? Другими словами: устойчив ли рыболовный промысел в этом месте?

«Мы выходим в море в это время года, по сути, на рыбную ловлю, — рассказывает руководитель экспедиции Дэвид Стоукс, — чтобы оценить размер запасов различных видов рыб и других донных и придонных организмов, то есть живущих на большой глубине или на дне морском. Мы пытаемся понять, увеличивается или сокращается их количество. Особое внимание мы уделяем молодой рыбе, попадающейся в сети».

В каждой месте наблюдения судно забрасывает трал, специально подготовленный для вылова мелкой рыбы. Обычные рыболовные суда используют сети с более крупными ячейками, чтобы вылавливать только взрослых особей, предположительно уже оставивших потомство.

Изучение количества молодых особей — лучший способ оценить, каким будет улов в ближайшее время. Девиз ученых: правильная наука поддерживает устойчивость рыболовства.

Судовая лаборатория

Судовая лаборатория напоминает заводской цех, работающий посреди моря. Ученые быстро переносят рыбу с конвейера в отдельные контейнеры. Особы интерес для них представляют промысловые виды, такие, например, как пикша и хек. Каждая рыбина измеряется электронным измерительным прибором. Все данные поступают в компьютерную базу данных, позволяющую обнаруживать ошибки.

«У промысловых видов, — объясняет лаборантка Шинед О'Брайен, — мы изучаем длину, пол, половую зрелость и расположенные в голове отолиты, с помощью которых можно определить возраст особи. Этот метод напоминает изучение колец у деревьев».

Изучая эти твердые образования, ученые могут точно определить долю молодых рыб в улове. Наблюдение за такими беспозвоночными как креветки и крабы также позволяет оценить состояние морской экосистемы в целом.

«Вы видите здесь целый набор донных организмов, пойманных при последней ловле, — показывает ихтиолог Дженнифер Дойл. — Хорошо видно, насколько разнообразна морская жизнь в этом конкретном месте в это время года. Мы знаем, какие животные обычно обитают в этом месте. И нас каждый раз интересует, насколько богато здесь биоразнообразие».

Всё, что попадается в сети, берется на учет. Даже пластиковый мусор. Во время изучения рыбных запасов ученые собирают много дополнительных данных — температуру воды и ее соленость на разных глубинах, а также гидроакустические свойства морского дна.

Сбор этих данных осуществляется в рамках проекта Евросоюза по наблюдению за западным и северным побережьями европейского континента.

«Наблюдения проводятся каждый год всегда в одно и то же время, обычно в октябре-ноябре, — говорит Дэвид Стоукс. — В них участвуют, наверное, около 10 стран, которые используют одинаковые формуляры, процедуры и очень похожие приборы, хотя и не точно такие же. Это непростая задача — постоянно согласовывать работу разных стран с разными языками, возможностями и ресурсами. Поэтому да, уходит много сил на поддержание единых стандартов».

Выработка научных рекомендаций

Данные, собранные научно-исследовательскими судами, собираются и анализируются межправительственной организацией со штаб-квартирой в Копенгагене. Международный совет по исследованию моря (МСИМ) изучает научные и промысловые данные и прогнозирует грядущие изменения в морских экосистемах, предлагая свою научную консультацию государственным деятелям, отвечающим за политику в области рыболовства.

«Все страны передают Совету результаты собственных наблюдений и данные об улове, — поясняет председатель консультационного совета МСИМ Марк Дики-Коллас. — Затем они передаются в так называемые рабочие группы, в которые входят ученые из разных стран, призванные объединить все данные и использовать их в наших моделях».

По рекомендации ученых ЕС и соседние страны могут ограничить вылов рыбы, чтобы помочь ее популяции восстановиться. Или, наоборот, увеличить квоты на вылов размножившихся видов рыб. Из-за многочисленных конфликтов интересов, достичь согласия непросто.

«Мы сталкиваемся с рядом трудностей, — говорит Марк. — Прежде всего, мы должны сохранить партнерские отношения как рыболовной промышленностью, так и с группами экологов, чтобы достичь общего понимания процессов и, как следствие, консенсуса при выработке нашей рекомендации».

У рыбаков есть свое мнение

В то время как экологи считают, что квоты на вылов слишком велики и опасны для экологии, рыбаки говорят, что ограничение квот может их разорить. В порту Тюборёна в северо-западной Дании рыбаки относятся к рекомендациям ученых скептически. По словам председателя портовой ассоциации рыбаков Альфреда Фискера Хансена, несмотря на то, что улов был больше, чем прогнозировалось, вылов ограничен из-за слишком жёстких мер по защите экологии:

«Запасы то растут, то падают. Нам, рыбакам, нужно с этим смириться. Но проблема в том, что есть большая разница между рекомендациями и тем, что мы видим в море. Из-за изменения климата популяция трески перемещается на север. Может быть, пора уже изменить методику их наблюдений?»

Рыбаки говорят, что они хотели бы поделиться собственными данными с учеными. С помощью новых технологий это сделать несложно. В среднем каждый день в Тюборёне продаётся 150 тонн рыбы — полностью в онлайн-режиме. Эти данные легко доступны ученым.

Кроме того, рыбаки часто приглашают ученых на свои суда, чтобы они на личном опыте понять, как нужно откалибровать математические модели. Как нам рассказал научный консультант ассоциации рыбаков Михаэл Андерсен, в Дании налажено хорошее взаимодействие между научно-исследовательскими институтами и рыболовной промышленностью: «Иногда и случаются, конечно, споры и перепалки, но сотрудничество налажено. Мы все заинтересованы в правильной оценке рыбных запасов, потому что это в общих интересах. Все будут за это благодарны».

В конечном итоге рыболовная промышленность прямо заинтересована в сохранении запасов рыбы. И лучшим ориентиром здесь служит наука.