Брейкинг дебютирует на Олимпийских играх

В Париже в пятницу начнутся первые в истории олимпийские соревнования по брейкингу — брейк-дансу

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Спустя полвека после появления брейк-данса на улицах Нью-Йорка, в Париже в пятницу он официально станет олимпийской дисциплиной. Причём как вид спорт брейк-данс назвали брейкингом — хотя спортсмены всячески подчёркивают важность именно танцевальной, культурной составляющей.

«Это привлечёт внимание к этой дисциплине, которая удивительна и очень спортивна. Есть движения, которые поражают воображение, но для меня главное — это творчество».

«Круто, что наш спорт заметили, потому что брейк-данс — это действительно спорт; но для меня это не только спорт. Я считаю, что это прежде всего искусство».

Ог Самсон, олимпийский тренер по брейк-дансу:

«Когда вы говорите „спорт“ или „культура“, для меня это это одно и то же. Но очень хорошо, что мы занимаемся спортом. Потому что это хорошая реклама для брейкинга».

Сирил Фурнери, Euronews:

«В пятницу и субботу 32 брейк-дансера вступят в соревнования с одной целью: завоевать первую золотую медаль в брейкинге. Но действительно ли танцы — это спорт? Или это форма искусства? И почему люди во всем мире занимаются этим? Эти вопросы задают на выставке в Париже».

Эта интерактивная выставка приглашает детей и взрослых пройти через залы под названием «поворот», «прыжок» или «встреча на балу».

Организаторы уверяют, что танцы полезны для тела и мозга и помогают открыть свое тело, исследовать пространство и налаживать социальные связи.

Венсан Делетан, хореограф:

«Повсюду мы видим, как семьи, которые приходят танцевать, объединяются в группы. Люди не знают друг друга, но вдруг возникает единство, объединение в танце».

Три хореографа придумали пространства, которые способствуют творчеству. Здесь нет зеркал, но есть электронные отображения, помогающие работать над собой.

Венсан Делетан, хореограф:

«Танец — это одна из первых форм самовыражения, которая появилась у человека. Танец проявляется в религиозных праздниках, в развлечениях, в самовыражении... Моторика у детей закладывается с самого рождения, и лишь позже, когда они взрослеют, начинают проявляться запреты. Приводите детей с 4 лет, приходите сами — вы сможете танцевать!»