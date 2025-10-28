Завербованные по принципу Like. Как Россия вербует своих агентов в Интернете

В Европе царит "ледяной мир", который "в любой момент может перерасти в горячую конфронтацию", заявил президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер на ежегодных публичных слушаниях руководителей спецслужб в Бундестаге. Он предупредил, что "мы должны готовиться к дальнейшему обострению ситуации".

Депутат от "зеленых" Константин фон Нотц согласен: "Опасности, которые сегодня представляют шпионаж и саботаж со стороны авторитарных государств, уже давно являются очень серьезной проблемой политики безопасности". Фон Нотц призвал "наконец-то серьезно отнестись к оценкам спецслужб" и организовать решительные действия в рамках верховенства закона для противодействия растущим угрозам.

Россия активизировала гибридную войну против Запада после широкомасштабного вторжения в Украину: перекрытие кабелей в Балтийском море, полеты беспилотников, бомбы в посылках и другие акты шпионажа и саботажа. Некоторые из этих гибридных атак можно отнести к так называемым "одноразовым агентам", также известным как "агенты низшего уровня".

Это люди, которых нанимают через социальные сети, обычно за небольшие деньги, для выполнения мелких диверсионных актов. К ним относятся, например, фотографирование объектов критической или военной инфраструктуры, поджоги или нанесение провокационных граффити.

Распространение пророссийских нарративов в Telegram

Помимо других социальных сетей, для найма "одноразовых агентов" часто используется приложение для обмена сообщениями Telegram. Приложение позволяет пользователям присоединяться к публичным каналам и отправлять личные сообщения. Для регистрации требуется номер телефона, но публично нужно указывать только имя пользователя.

В Telegram можно найти бесчисленное множество дружественных России каналов с тысячами подписчиков, например канал находящейся под санкциями ЕС блогера Алины Липп. Ее канал "Новости из России" насчитывает более 175 000 подписчиков, которые регулярно читают ее контент, распространяющий российские нарративы.

Липп в основном переводит контент из русскоязычных чатов на немецкий язык, откуда он распространяется по немецкоязычным группам и каналам. Эта роль переводчика и распространителя быстро сделала ее одним из самых влиятельных пророссийских голосов в Telegram в немецкоязычных странах после начала агрессивной войны.

Исследование Correctiv также показывает, что вокруг ее канала сформировалась сеть русских и немецких Telegram-чатов, которые передают друг другу контент. Эти группы действуют как эхо-камеры для пророссийской пропаганды, в которых редко можно услышать другую точку зрения.

В целом в Telegram-каналах обмениваются видео, новостями и другой информацией, зачастую о российской агрессивной войне или других темах, таких как миграция в Европе и обращение с украинскими беженцами. Многие каналы предлагают возможность комментировать сообщения или ставить им "лайк".

Читайте первую статью из цикла "Тайный террор Путина в Германии".

Агент с кликом?

По мнению украинского киберэксперта Константина Корсуна, пользователи Telegram становятся мишенью для российских спецслужб. Они могут следить за разговорами в каналах Telegram, идентифицировать пользователей и администраторов по их идентификаторам и отслеживать, какие каналы они посещают.

"Это автоматически создает подробные профили миллионов людей", - объясняет Корсун в интервью Euronews. Специальное программное обеспечение позволит российским службам отслеживать тысячи каналов одновременно и определять, насколько отдельные пользователи лояльны к России или какую политическую позицию они занимают.

"На основе этого можно оценить, сколько людей потенциально могут представлять интерес для российских служб", - добавляет киберэксперт. Следующий шаг - первоначальный контакт. Если, например, канал Telegram регулярно публикует позитивный контент о России или войне в Украине, спецслужбы могут идентифицировать и пометить пользователей. Затем с ними связываются - публично или в частном порядке - и иногда даже вербуют.

"На этом этапе первоначально проводится психологическая оценка: может ли человек добывать информацию, делать фотографии или даже оказывать оперативную поддержку? Если человек признан подходящим, общение обычно переходит с Telegram на более безопасные мессенджеры, такие как Signal или Wire. Первый контакт часто происходит через Telegram, потому что платформа открыта - последующие шаги происходят по зашифрованным каналам", - говорит Корсун. Немецкие спецслужбы также знакомы с социальными сетями как с платформой для вербовки.

Как правило, Федеральная разведывательная служба (BND) или Управление по защите конституции могут отслеживать каналы, анализировать и документировать публичные посты без необходимости вмешиваться. Однако как только общение переходит в приватные чаты, все становится сложнее: если спецслужбы попытаются получить доступ к содержимому приватных или сквозных зашифрованных чатов, возникнут как юридические, так и технические препятствия - особенно в Telegram.

Призывы к насилию или уничтожению имущества категорически запрещены в Telegram и немедленно удаляются при обнаружении. Модераторы, оснащенные специальными инструментами искусственного интеллекта, активно мониторят общедоступные части платформы и принимают сообщения, чтобы ежедневно удалять миллионы единиц вредоносного контента, включая призывы к насилию.

Никто, кроме администраторов канала, не может идентифицировать его подписчиков. Также невозможно увидеть список каналов, на которые подписан пользователь.

На этой файловой фотографии, сделанной 20 марта 2018 года, веб-сайт приложения для обмена сообщениями Telegram показан на экране компьютера в Москве, Россия Alexander Zemlianichenko/AP

Сотрудничает ли Telegram с российскими спецслужбами?

Компания в конечном итоге решает, будут ли данные опубликованы, объясняет Корсун. Telegram был разработан в России в 2013 году нынешним генеральным директором Павлом Дуровым и его братом. С тех пор он стал одним из самых популярных в мире приложений для обмена сообщениями, а в марте этого года число его пользователей достигло миллиарда. Уже давно существуют подозрения, что Дуров передает данные российским спецслужбам или даже сотрудничает с ними. Но до сих пор не было представлено никаких веских доказательств этого.

В своем посте в Telegram Дуров написал, что за "12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений". Согласно закону ЕС о цифровых услугах, Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов подозреваемых только по предъявлении действительного судебного ордера, но не сообщения, как утверждает генеральный директор Telegram.

Правда, согласно исследованию, проведенному проектом OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), за технической инфраструктурой Telegram стоит ранее неизвестный сетевой техник по имени Владимир Веденеев. Его компания управляет сетевым оборудованием и IP-адресами Telegram, имеет эксклюзивный доступ к части серверов, а также уполномочена заключать контракты от имени Telegram.

Компания г-на Веденеева, Global Network Management Inc. (GNM), - один из десятков поставщиков ограниченных телекоммуникационных услуг, таких как использование и установка оборудования, всегда под руководством Telegram и без доступа к данным, ключам шифрования или внутренним системам Telegram. Маршрутизация IP и сетевые операции Telegram осуществляются исключительно собственной инженерной командой.

Хотя нет никаких доказательств того, что его компания сотрудничает с российским правительством, две тесно связанные с Веденеевым компании работали с чувствительными государственными клиентами, включая секретную службу ФСБ, исследовательский центр по деанонимизации интернет-пользователей и государственную лабораторию ядерных исследований.

"Вегетарианец" среди спецслужб

Хотя спецслужбы ограничены в работе с Telegram, по мнению эксперта по дезинформации и директора Института киберразведки доктора Кристофера Неринга, есть и другие способы усложнить работу российских спецслужб с Telegram - например, с помощью технической контрразведки.

Для этого потребуется информация от Украины о соответствующих каналах Telegram. "Типичный одноразовый агент, как правило, русскоязычный, часто молодой человек с низким или средним уровнем образования, которого вербуют за легкие деньги, без особой подготовки или идеологических убеждений, - говорит Неринг. - Если подключиться к этим каналам, похожим на форумы террористов, можно с одной стороны обучать людей, а с другой - размещать так называемые медовые точки, то есть приманки для российских спецслужб".

По словам эксперта, это возможно с помощью генерируемых искусственным интеллектом фальшивых профилей, поскольку таким образом можно связать ресурсы. "Я могу пронести сотню таких медовых точек, чтобы занять руководителей агентов - по крайней мере, они не смогут сделать ничего другого за это время", - сказал Неринг в интервью Euronews.

Хотя это и не окончательное решение, оно, по крайней мере, усложняет доступ иностранных агентов". Однако, по словам Неринга, такой подход является спорным с юридической точки зрения, поскольку вновь возникает вопрос, разрешено ли это вообще в Германии. Иностранные спецслужбы могут реагировать в киберпространстве контрмерами, вплоть до паралича работы иностранных серверов.

Немецкие ведомства пока не обладают столь же далеко идущими полномочиями. Это одна из причин, по которой бывший президент БНД Август Ханнинг назвал БНД "вегетарианцем среди спецслужб".

Россия хочет внести раскол в умы немцев, но на какой идеологии сосредоточился Кремль? Об этом - завтра в третьей части нашей серии "Тайный террор Путина в Германии".