Дальнобойные удары Украины по российским НПЗ сократили их мощности на 20% - Зеленский

Удары Украины вглубь России по НПЗ привели к сокращению нефтеперерабатывающих мощностей РФ на 20%. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на разведданные западных правительств.

По словам Зеленского, более 90% этих дальнобойных ударов по российской территории были нанесены оружием украинского производства.

По словам Зеленского, Украине нужна дополнительная иностранная финансовая помощь, чтобы производить больше такого оружия.

"Нам просто нужно работать над этим каждый день", - сказал он в комментариях для СМИ в понедельник, на которые было наложено эмбарго до вторника.

Экспорт нефти играет ключевую роль в финансировании полномасштабного вторжения России в Украину, и новые санкции со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов направлены на то, чтобы сократить доходы Москвы от экспорта нефти и газа.

Несмотря на возобновление мирных усилий под руководством США, пока нет признаков того, что война, длящаяся уже почти четыре года, близка к завершению.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает перед представителями СМИ в Лондоне, 24 октября 2025 года AP Photo

Поскольку Кремль не продемонстрировал готовности к компромиссу, президент США Дональд Трамп объявил на прошлой неделе о санкциях против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла".

Эти санкции должны вступить в силу 21 ноября, и Зеленский считает, что Трамп "вероятно, будет использовать их как инструмент давления или диалога с Россией.

Китай и Индия являются крупнейшими потребителями российской нефти. По словам Зеленского, Индия "определенно дала все сигналы, что будет сокращать импорт энергоресурсов" из России.

Он выразил надежду, что запланированная на четверг встреча Трампа с его китайским коллегой Си Цзиньпином в Южной Корее приведет к дальнейшему сокращению закупок российской нефти.

Продажа зарубежных активов

Тем временем компания "Лукойл" заявила, что продает свои зарубежные активы в ответ на санкции, введенные Трампом на прошлой неделе, цель которых - заставить Россию согласиться на прекращение огня.

В заявлении компании говорится, что она уже ведет переговоры с потенциальными покупателями. Сделки будут осуществляться в рамках льготного периода санкций, который позволяет совершать сделки с "Лукойлом" до 21 ноября. Компания заявила, что будет добиваться продления этого срока, если это будет необходимо для завершения сделок.

"Лукойл" владеет долями в нефтегазовых проектах в 11 странах. У компании есть нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии и Румынии, а также 45%-ная доля в НПЗ в Нидерландах.

Штаб-квартира компании AP Photo

Пакет санкций Трампа затрудняет ведение бизнеса "Лукойла" и "Роснефти" за пределами России.

Помимо запрета американским фирмам иметь дело с этими двумя компаниями, санкции несут в себе угрозу введения вторичных ограничительных мер в отношении иностранных банков, обслуживающих их операции. Это означает, что любой банк, желающий поддерживать связь с доминирующей финансовой системой США, дважды подумает, прежде чем вести с ними бизнес.

"Роснефть" владеет долей в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте (Германия), однако правительство Германии взяло эту долю под свой контроль, и предприятие больше не приносит доход материнской компании.