На юго-востоке Франции серьезно нарушено движение поездов в результате акта вандализма

Иллюстрация: пустынная платформа вокзала в утро всеобщей забастовки на станции Лилль-Фландр в Лилле, северная Франция, четверг, 5 декабря 2019 г. Авторское право  AP Photo/Michel Spingler
By Vincent Reynier & Euronews
Во Франции в разгар школьных каникул совершен акт вандализма на линии скоростных поездов на юго-востоке страны. В ночь на понедельник злоумышленники подожгли железнодорожные кабели. Движение поездов серьезно нарушено. Ведутся ремонтные работы. Начато расследование.

Во Франции серьезно нарушено движение поездов на юго-востоке страны. Причиной стал акт вандализма на участке между Лионом и Авиньоном.

На сайте SNCF указано, что все поезда TGV, отправляющиеся из Парижа и следующие далее Лиона, отменены. В связи с этим будет затруднено движение в Марсель, Монпелье и Ниццу. Однако перебои в движении не затрагивают линию Париж - Лион.

В обратном направлении поезда, отправляющиеся с юго-востока Франции в Париж, Лион или Страсбург, задерживаются до пяти часов. На станции Лион-Пар-Дьё отменены поезда в Марсель, а также рейсы в Люксембург и Гавр. Поезд в Брюссель-Миди из Марселя был задержан на пять часов около 9:30 утра. На станции Тулуза-Матабьо около 8:00 утра у закрытых билетных касс образовались длинные очереди из-за перебоев в движении на линии Тулуза — Лион.

Отмена поездов затронула десятки тысяч пассажиров.

Движение будет нарушено до утра вторника - SNCF

В SNCF заявили, что причиной сбоев стал пожар на сигнальных кабелях. Ожидаются значительные задержки.

"По оценкам наших сотрудников на месте происшествия, ремонтные работы продлятся до вечера. Движение может возобновиться сегодня вечером, но будет происходить с нарушениями. В обычном режиме движение возобновится с завтрашнего утра".

В общей сложности необходимо заменить 16 кабелей протяженностью более 25 метров, заявила компания.

"Виновные в этом акте вандализма должны быть установлены и сурово наказаны", — заявил министр транспорта Филипп Табаро.

Расследование обстоятельств инцидента поручено следственной бригаде департамента Роман-сюр-Изер и жандармерии департамента Дром.

Согласно пресс-релизу министерства транспорта, железнодорожная сеть SNCF усилила меры безопасности. Это включает в себя круглосуточное наблюдение за 28 000 км железнодорожных линий 3200 сотрудниками службы безопасности совместно с полицией и жандармерией, с использованием беспилотников и GPS-трекеров.

