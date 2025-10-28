Венгрия приступила к внедрению цифровой системы въезда/выезда EES на границе с Сербией

Венгрия приступила к внедрению полностью цифровой системы въезда/выезда (EES) на КПП Томпа-Келебия на границе с Сербией.

Евросоюз ввёл её для всех стран-членов, плюс Швеция и Швейцария, c 12 октября. Новая автоматизированная система заменит традиционный штамп в паспорте, она призвана эффективнее контролировать продолжительность пребывания (а значит - бороться с мошенничеством с документами) и повысить безопасность границ.

EES регистрирует дату и место въезда/выезда путешественников из третьих стран, а также их биометрические данные - фотографию и отпечатки пальцев.

На КПП Томпа-Келебия венгерские чиновники организовали пункты регистрации, чтобы ввести информацию и въезжающих и выезжающих в новую систему для дальнейшего использования.

Каждое государство-член определяет темпы развёртывания EES в аэропортах, портах, наземных пограничных переходах самостоятельно. Полная реализация новой системы запланирована на 10 апреля 2026 года.

В Венгрии с 4 ноября цифровой протокол будет введён на КПП Рошке-Хоргош, а с 11 ноября на всех остальных пунктах пересечения границы с Сербией.