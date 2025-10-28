Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Венгрия приступила к внедрению цифровой системы въезда/выезда EES на границе с Сербией

Архив: граница Венгрии и Сербии
Архив: граница Венгрии и Сербии Авторское право  Edvard Molnar/AP
Авторское право Edvard Molnar/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Венгрия приступила к внедрению полностью цифровой системы въезда/выезда EES на КПП Томпа-Келебия на границе с Сербией. Она призвана эффективнее контролировать продолжительность пребывания гостей из третьих стран, а значит - бороться с мошенничеством с документами и повысить безопасность границ ЕС.

Венгрия приступила к внедрению полностью цифровой системы въезда/выезда (EES) на КПП Томпа-Келебия на границе с Сербией.

Евросоюз ввёл её для всех стран-членов, плюс Швеция и Швейцария, c 12 октября. Новая автоматизированная система заменит традиционный штамп в паспорте, она призвана эффективнее контролировать продолжительность пребывания (а значит - бороться с мошенничеством с документами) и повысить безопасность границ.

EES регистрирует дату и место въезда/выезда путешественников из третьих стран, а также их биометрические данные - фотографию и отпечатки пальцев.

На КПП Томпа-Келебия венгерские чиновники организовали пункты регистрации, чтобы ввести информацию и въезжающих и выезжающих в новую систему для дальнейшего использования.

Каждое государство-член определяет темпы развёртывания EES в аэропортах, портах, наземных пограничных переходах самостоятельно. Полная реализация новой системы запланирована на 10 апреля 2026 года.

В Венгрии с 4 ноября цифровой протокол будет введён на КПП Рошке-Хоргош, а с 11 ноября на всех остальных пунктах пересечения границы с Сербией.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии