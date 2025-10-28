Коснутся ли санкции США против России немецкой дочки "Роснефти"?

Германия управляет дочерними предприятиями российской нефтяной компании "Роснефть" на территории страны с момента начала крупномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. С тех пор правительство ФРГ пытается добиться их продажи, чтобы избавиться от зависимости от России, но пока безуспешно.

Теперь из-за санкций США в отношении российских нефтяных компаний этот вопрос стал еще более важным.

Тем не менее, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, если структура собственности немецких "дочек" "Роснефти" не будет прояснена в течение шести месяцев, Вашингтон готов временно вывести Rosneft Deutschland из-под санкций США.

"Федеральное правительство должно, наконец, начать действовать", — заявила представитель по энергетической политике немецких левых Эльке-Аннетте Шмидт.

Ряд других немецких политиков также ожидают, что нефтеперерабатывающий завод будет окончательно передан в государственную собственность.

Министр экономики дает добро

По словам министра экономики Германии Катерины Райхе (ХДС), новые санкции США против России не затронут энергетическую компанию Rosneft Deutschland.

В так называемом "комфортном письме" США признали, что предприятие в Германии полностью отделено от российской материнской компании, сообщила глава экономического ведомства агентству Reuters во вторник на полях Дня внешней торговли в Берлине.

Таким образом, энергетическая компания Rosneft Deutschland, находящаяся в доверительном управлении, не затронута последними санкциями США от 21 ноября. Поэтому у клиентов нет неопределенности в отношении того, могут ли они пострадать от санкций США при покупке продукции компании. По ее словам, "дочка" "Роснефти" выведена из-под ограничений на неопределенный срок.

Российское участие в немецком бензине и мазуте?

В частности, нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt в Бранденбурге на 54% принадлежит немецкой дочерней компании "Роснефти". Он способен перерабатывать 11,5 млн тонн сырой нефти в год, что обеспечивает часть поставок бензина и печного топлива в окрестностях Берлина и на севере Германии.

Всего у Rosneft Deutschland три немецких НПЗ. По данным компании, на их долю приходится 12% мощностей по переработке нефти во всей Германии.

В других предприятиях, таких как MiRO Mineralölraffinerie Oberrhein в Карлсруэ и Bayernoil Raffineriegesellschaft в Нойштадт-ан-дер-Донау, доля "Роснефти" составляет 24 и 29 процентов соответственно. Там также ежегодно перерабатывается не менее 10 млн тонн сырой нефти.

Rosneft Deutschland GmbH находится под опекой Федерального сетевого агентства с момента начала российской войны в Украине в 2022 году. Однако, поскольку она является дочерним предприятием российской госкомпании, формально она по-прежнему принадлежит России.

Доверительное управление планировалось как промежуточная мера, но с тех пор сделки по продаже и переговоры неоднократно срывались. Например, сделка по продаже немецких акций Катару провалилась из-за разных ценовых ожиданий немецких и российских представителей. Срок действия государственной опеки продлевается каждые полгода

Правительство США устанавливает дедлайн: толчок к независимости от России?

Санкции США обязывают компании прекратить все отношения с предприятиями, которые более чем на 50% принадлежат России, до 21 ноября. "Роснефть" владеет 54% акций Schwedt.

Если с Rosneft Deutschland не будут сняты санкции США, компания может потерять важных клиентов, подчеркивает Bloomberg.

В частности, деловые отношения с ней могут разорвать нефтетрейдинговые компании, банки и нефтяные компании. В этом случае Rosneft Deutschland окажется отрезанной от важных деловых партнеров. По сообщениям ряда СМИ, канцлер Германии Фридрих Мерц уже ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы освободить дочернюю компанию от карательных мер. Исключение может предотвратить угрозу потери клиентов.

Уверенность в том, что пакт будет заключен, появилась благодаря исключениям в отношениях с ЕС, а с прошлой недели и с Великобританией. Специальная оговорка позволяет немецкой "Роснефти" продолжать участвовать в нефтеперерабатывающих заводах на равных правах. После заверений, данных США министру экономики Райхе во вторник вечером, давление, похоже, снова ослабевает.

"Федеральное правительство должно действовать"

Немецкое правительство до сих пор исключало возможность национализации или экспроприации Rosneft Deutschland. Это связано с тем, что Россия может нанести ответный удар и принять ответные меры. Нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt снабжается нефтью по трубопроводу "Дружба", который проходит по территории России.

"Правительство Германии больше не должно стоять в стороне и наблюдать за тем, как международные санкции ставят под угрозу будущее нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, а значит, и энергоснабжение северной и восточной Германии", — заявила Эльке-Аннетте Шмидт, призвав национализировать компанию.

Бывший госсекретарь Михаэль Келлнер ("Зеленые") теперь также выступает за поглощение компании федеральным правительством. В интервью RBB он заявил, что опасается, что санкции США против России поставят под угрозу Schwedt, так как в доверительном управлении нет ни планирования, ни гарантий поставок.